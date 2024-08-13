TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nden 73 tayın satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi - Son Dakika
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TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nden 73 tayın satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi\'nden 73 tayın satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi

Bursa'da, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 73 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa sunuldu. İhalede en yüksek fiyatı 1 milyon 700 bin lirayla 'Tozyutturan' isimli tay aldı. Toplamda 54 tayın satıldığı açıklanırken, toplam gelirin 20 milyon 845 bin lira olduğu belirtildi.

13.08.2024 19:28
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Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Karacabey harasında yetiştirilen 73 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

İhalede "Tozyutturan" isimli tay, Elif Akın tarafından 1 milyon 700 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı.

Bu tayı 1 milyon 600 bin lirayla "Tirilye Kartalı", 1 milyon 200 bin lirayla "Özgünalp" isimli tay izledi.

Satışa çıkarılan 73 taydan 54'ü alıcı bulurken, satışlardan 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nden 73 tayın satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi - Son Dakika

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