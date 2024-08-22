TİKA, Afganistan'da Basın ve Yayın Birimine Teknik Ekipman Desteği Sağladı - Son Dakika
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TİKA, Afganistan'da Basın ve Yayın Birimine Teknik Ekipman Desteği Sağladı

TİKA, Afganistan\'da Basın ve Yayın Birimine Teknik Ekipman Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetinde Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Basın ve Yayın birimine teknik ekipman desteği sağladı. TİKA Herat Ofisi tarafından yapılan açıklamada, fotoğraf makinesi, kamera, dron, ses kayıt cihazları gibi ekipmanların yetkililere teslim edildiği belirtildi.

22.08.2024 18:16
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetinde Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Basın ve Yayın birimine teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, fotoğraf makinesi, kamera, dron, ses kayıt cihazları, stabilizer, led ışık seti, mikrofon seti, ses mikseri, jeneratör, pil, batarya, hafıza kartları, hard disk, lens, çanta, bilgisayar ve jeneratör gibi ekipmanları yetkililere teslim ettikleri belirtildi.

Burada düzenlenen teslim töreninde konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Afgan gazetecileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Deniz, Afganistan'da medya sektörünü güçlü görmeyi istediklerini kaydederek, "Çünkü Afganistan'da basın ve yayının, haber erişimi dışında kültür ve eğitim sahalarında da işlevi bulunuyor. Bu açıdan Kültür ve Enformasyon Bakanlığının ilgili televizyon biriminin, milli haber ajansı olan Bakhtar kurumunun ve 104 yıldır faaliyet gösteren İttifak-ı İslam gazetesinin iletişim ve yayıncılık alanında daha etkin çalışabilmeleri amacıyla TİKA tarafından bunları sağladık." ifadelerini kullandı.

Afganistan Kültür ve Enformasyon Bakan Vekili Yardımcısı Muhammed Yunus Raşid, konuşmasında TİKA'nın ülke genelindeki faaliyetlerinden memnun olduklarını dile getirerek, Afgan gazetecilere yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Herat Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim daha önce bu kadar büyük ve kapsamlı bir teknik ekipmanımız bulunmamaktaydı. Basın araç gereçleri ve teknik ekipmanlardan oluşan bu kapsamlı destek sayesinde müdürlüğümüz bünyesinde olan Bakhtar Haber Ajansı ve İttifak-ı İslam gazetesi sadece Herat şehrinde değil bölgede daha verimli çalışabilecektir."

Bakhtar Ajansının Herat Müdürü Hesin Naimi de "Bu desteğinizden dolayı size minnettarız. İttifak-ı İslam gazetesine ara sıra küçük destekler yapılıyordu ancak bu kadar büyük kapsamlı destek Bakhtar Haber Ajansı ve İttifak-ı İslam gazetesinin faaliyete başladığı yıldan bu yana yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Afganistan'da Basın ve Yayın Birimine Teknik Ekipman Desteği Sağladı - Son Dakika

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