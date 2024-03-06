TİKA, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere tarım desteği sağlıyor - Son Dakika
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TİKA, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere tarım desteği sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Lushnje kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli tohum ve gübre desteği sağladı. TİKA'nın tarımsal üretimi destekleme çabaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 50 aileye fasulye, mısır, yonca tohumu ve gübre yardımı yapıldı.

06.03.2024 23:37  Güncelleme: 23:40
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Fier iline bağlı Lushnje kentinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli tohum ve gübre desteğinde bulunuldu.

Lushnje'deki etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ve aileler katıldı.

Atay, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının sevgisinin ve saygısının göstergesi olan malzemeleri, TİKA'nın projesi kapsamında dağıttıklarını söyledi.

Tiran, Divjaka ve Lushnje'de bulunan ailelere bu desteği sağlayacaklarını aktaran Atay, "TİKA'nın tarımsal üretimi destekleme çabaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine tohum ve gübre yardımında bulunuyoruz." dedi.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra da daha önce de Lushnje'de TİKA destekleriyle tarımsal araçlar bağışlandığını hatırlatarak, "Türk halkının yetim çocuklara, Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere TİKA aracılığıyla yaptığı yardımların sürekliliği anlamına gelen bu mevcut projemizi de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fasulye, mısır, yonca tohumunun yanı sıra gübreden oluşan yardımdan 50 ailenin yararlanacağı bildirildi.???????

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Tarım, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere tarım desteği sağlıyor - Son Dakika

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