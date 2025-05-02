TİKA Azerbaycan\'da Yanık Merkezi Eğitimi Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'daki yanık merkezlerinde görevli doktor ve sağlık personeli için eğitim programı düzenledi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) ile Bakü'de gerçekleştirilen eğitim programında 40 doktor ve sağlık personeli yer aldı.

Program dolayısıyla düzenlenen törene TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB Başkan Yardımcısı Anar İsrafilov, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Ajansı Tıbbi Planlama Departmanı Müdürü Hikmet İbrahimov, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

TABİB Başkan Yardımcısı İsrafilov, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Ağdam ve Zengilan'da kurduğu iki mobil kliniğin 2. Karabağ Savaşı'nda cephede yaralananlara ilk müdahalede çok önemli işlev gördüğünü söyledi.

İsrafilov, TİKA'ya ve Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu eğitim faaliyetleri, Bakü'deki yanık merkezlerinin gelişmesine ve yanık hastalarının daha nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesine katkı sağlayacak." dedi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik de Başkanlığın Azerbaycan'da faaliyete başladığı günden bugüne kadar gerçekleştirdiği 1500'den fazla projenin yüzde 20'sini sağlık projelerinin oluşturduğunu söyledi.

Özçelik, "İki ülke arasında tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi, toplum sağlığının korunması, sağlık altyapılarının güçlendirilmesi ve beşeri kapasitenin artırılması, nitelikli sağlık hizmetlerine hızlı erişimin sağlanması gibi alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz. Her beş projemizden biri sağlık alanında oluyor." bilgisini paylaştı.

Eğitimcilerden Doç. Dr. Sabri Demir, "Türkiye'de 27 yanık merkezi ve 42 yanık ünitesi bulunuyor. TİKA'nın düzenlediği eğitimlerle Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini Azerbaycan'a aktarırken meslektaşlarımızla bilgi alışverişi de yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.