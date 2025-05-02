TİKA Azerbaycan'da Yanık Merkezi Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA Azerbaycan'da Yanık Merkezi Eğitimi Düzenledi

TİKA Azerbaycan\'da Yanık Merkezi Eğitimi Düzenledi

TİKA, Azerbaycan'daki yanık merkezleri için 40 sağlık personeline eğitim programı düzenledi.

02.05.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'daki yanık merkezlerinde görevli doktor ve sağlık personeli için eğitim programı düzenledi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) ile Bakü'de gerçekleştirilen eğitim programında 40 doktor ve sağlık personeli yer aldı.

Program dolayısıyla düzenlenen törene TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB Başkan Yardımcısı Anar İsrafilov, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Ajansı Tıbbi Planlama Departmanı Müdürü Hikmet İbrahimov, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

TABİB Başkan Yardımcısı İsrafilov, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Ağdam ve Zengilan'da kurduğu iki mobil kliniğin 2. Karabağ Savaşı'nda cephede yaralananlara ilk müdahalede çok önemli işlev gördüğünü söyledi.

İsrafilov, TİKA'ya ve Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu eğitim faaliyetleri, Bakü'deki yanık merkezlerinin gelişmesine ve yanık hastalarının daha nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesine katkı sağlayacak." dedi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik de Başkanlığın Azerbaycan'da faaliyete başladığı günden bugüne kadar gerçekleştirdiği 1500'den fazla projenin yüzde 20'sini sağlık projelerinin oluşturduğunu söyledi.

Özçelik, "İki ülke arasında tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi, toplum sağlığının korunması, sağlık altyapılarının güçlendirilmesi ve beşeri kapasitenin artırılması, nitelikli sağlık hizmetlerine hızlı erişimin sağlanması gibi alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz. Her beş projemizden biri sağlık alanında oluyor." bilgisini paylaştı.

Eğitimcilerden Doç. Dr. Sabri Demir, "Türkiye'de 27 yanık merkezi ve 42 yanık ünitesi bulunuyor. TİKA'nın düzenlediği eğitimlerle Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini Azerbaycan'a aktarırken meslektaşlarımızla bilgi alışverişi de yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Azerbaycan'da Yanık Merkezi Eğitimi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:23:26. #7.13#
SON DAKİKA: TİKA Azerbaycan'da Yanık Merkezi Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.