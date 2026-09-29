TİKA Başkanı Eren: "Kırgızistan'ın ekonomik gelişiminden memnuniyet duyuyoruz" - Son Dakika
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TİKA Başkanı Eren: "Kırgızistan'ın ekonomik gelişiminden memnuniyet duyuyoruz"

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Kırgızistan'ın son 5 yılda Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nı ve kişi başına düşen milli geliri üç kat artırdığını belirterek, ülkedeki ekonomik büyümeden ve uluslararası alandaki başarılarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Kırgızistan'ın son 5 yılda Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nı ve kişi başına düşen milli geliri üç kat artırdığını belirterek, ülkedeki ekonomik büyümeden ve uluslararası alandaki başarılarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kırgızistan'da çalışma ziyaretini sürdüren TİKA Başkanı Eren, Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini (KTMÜ) ziyaret ederek üniversite yönetimi ile bir araya geldi.

Üniversite bünyesinde yayın yapan Manas Televizyon Kanalına (Manas TV) konuşan Eren, iki ülke arasındaki köklü bağlara ve Kırgızistan'ın kaydettiği büyük ekonomik gelişmelere dikkati çekti.

Eren, "Kırgızistan'daki ekonomik gelişmeyi görmekten dolayı çok memnunuz. Bu ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası son beş yılda üç kat arttı. Kişi başına düşen milli gelir üç kat arttı. Uluslararası politikada öne çıkıyorlar. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne geçici üyelikleri var. Kırgızistan'ın, özellikle Bişkek'e geldiğimizde her seferinde daha da geliştiğini görüyoruz. TİKA olarak bu gelişimin bir paydaşı olduğumuzu bilmek de bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Burası bizim ata topraklarımız, Kırgızistan'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum" diyen Eren, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını vurguladı.

Kırgızistan genelinde hayata geçirilen bin 300 proje

TİKA'nın Kırgızistan genelinde yürüttüğü faaliyetlere değinen Eren, bugüne kadar ülkede bin 300 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve idari kurumların altyapısının geliştirilmesi gibi pek çok alanda çalışmalara imza attıklarını anlatan Eren, her sene 30'dan fazla projeyi Kırgızistan'da hayata geçirmeye devam ettiklerini aktardı.

Eren, Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesi, Oş'taki Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesi, Oş'taki Türkiye-Kırgızistan Dostluk Lisesi ve Bişkek'teki Halk Ekmek Fabrikası gibi büyük projelerin Kırgız halkı tarafından hala takdirle karşılandığını kaydetti.

Manas Üniversitesi'ne yeni tıp laboratuvarı müjdesi

Ziyareti kapsamında Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi'nin iki ülke dostluğu açısından apayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Eren, üniversitede bugüne kadar seralar kurduklarını, laboratuvarlar açtıklarını ve paneller ile sempozyumları desteklediklerini hatırlattı.

TİKA'nın bugüne kadar Manas Üniversitesi'nde 20'nin üzerinde projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Eren, "Şimdi de TİKA olarak Manas Üniversitesi'nin tıp fakültesi için bir anatomi laboratuvarı kuruyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TİKA olarak Manas Üniversitesi'ni desteklemeye devam edeceğiz. Ben özellikle üniversitede bugüne kadar emeği geçen tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Burayı seçen öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki akademik işbirliğinin daha da katlanarak artması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildik"

Ziyaretleri kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildiklerini anımsatan Eren, "Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildik. Kendisine projelerimizi takdim ettik. Kendisinin projelere ilişkin görüşlerini dinleme fırsatı bulduk. Özellikle son yıllarda bilim, inovasyon ve teknoloji alanındaki projelere de biraz eğiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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