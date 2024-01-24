TİKA Başkanı Serkan Kayalar, AA\'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayalar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzasını taşıyan "Hoş geldin" karesini seçen Kayalar, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğraf karelerinin Gazze'deki yıkımı net gösterdiğini belirterek Mustafa Hassona'nın "Toz duman" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kayalar, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk Kıblede Namaz", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki sevincini anlatan "Dünyanın sultanları" karelerini oyladı.

Anadolu Ajansının yılın kareleri oylamasının artık geleneksel hale geldiğini dile getiren Kayalar, AA'nın farklı kategorilerde birbirinden iyi fotoğraflarını, hikayeleriyle beraber oyladığını kaydetti. Kayalar, "Yılın Kareleri" oylamasının her sene daha iyi fotoğraflarla iddiasını artırarak devam ettiğini söyledi.

Kayalar, bu yıl eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının habercilik anlamında çok önemli bir fonksiyona sahip olduğunu belirten Kayalar, "Haberciliğin en önemli unsurlarından birisi de tanıklıklar anlamında fotoğraf. Bu manada da fotoğraflar gerçekten çok değerli ve ana tanıklık eden, o haberin etkisini kuvvetlendiren bir unsur ve Anadolu Ajansımızın da gerçekten sahadaki muhabirleri, foto muhabirleri hem sanatsal yönüyle çok ciddi, güzel fotoğraflar çekiyorlar. Hem de manası açısından da haberin içeriğiyle çok örtüşen fotoğraflara imza atıyorlar." dedi.

Kayalar, Gazze ve zor coğrafyalarda canları da pahasına haber yapan AA muhabirlerini takdir etti.

Anadolu Ajansının dünyayla en çarpıcı ve önemli fotoğrafları paylaştığını vurgulayan Kayalar, gelecek yıl da bu oylamaya katılmayı umduğunu ve her geçen sene fotoğraf kareleri arasında seçim yapmanın daha da zorlaştığını sözlerine ekledi.