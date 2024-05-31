TİKA, Bosna Hersek'teki Kalesija Sağlık Evi'ne ultrason cihazı teslim etti - Son Dakika
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TİKA, Bosna Hersek'teki Kalesija Sağlık Evi'ne ultrason cihazı teslim etti

TİKA, Bosna Hersek\'teki Kalesija Sağlık Evi\'ne ultrason cihazı teslim etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Kalesija şehrinde bulunan Kalesija Sağlık Evi'ne teslim ettiği ultrason cihazının kurulumunu gerçekleştirdi. TİKA'nın verdiği destekle birlikte sağlık kuruluşunda, abdominal, obstetrik, jinekolojik, kas-iskelet, meme, tiroit, ürolojik, pediatrik, neonatal, transkranial ve yüzeysel doku uygulamaları yapabilme imkanı sağlanarak daha kaliteli ve güvenilir tıbbi hizmetlerin verilmesi amaçlanıyor. Kalesija'daki cihaz teslim törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Dusanka Becirovic, Tuzla Kantonu Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Fadıl Alic, Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Erdinç Işık ile sağlık personeli katıldı.

31.05.2024 12:57
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Kalesija şehrinde bulunan Kalesija Sağlık Evi'ne teslim ettiği ultrason cihazının kurulumunu gerçekleştirdi.

TİKA'nın verdiği destekle birlikte sağlık kuruluşunda, abdominal, obstetrik, jinekolojik, kas-iskelet, meme, tiroit, ürolojik, pediatrik, neonatal, transkranial ve yüzeysel doku uygulamaları yapabilme imkanı sağlanarak daha kaliteli ve güvenilir tıbbi hizmetlerin verilmesi amaçlanıyor.

Kalesija'daki cihaz teslim törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Dusanka Becirovic, Tuzla Kantonu Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Fadıl Alic, Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Erdinç Işık ile sağlık personeli katıldı.

Büyükelçi Girgin, törendeki konuşmasında, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kalesija Belediyesinin konteyner desteği sağladığını söyledi.

TİKA'nın sağladığı destekle sadece tedavi yapılmayacağını aynı zamanda sağlık personelinin de eğitileceğini belirten Girgin, çalışmadan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Becirovic de TİKA'nın verdiği desteklerin bölge halkı için çok yararlı olduğunu dile getirerek, Kalesija'nın Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırlarında bulunduğunu, hem kantondaki vatandaşların hem de RS bölgesine geri dönenlerin de hizmetlerden istifade edebileceğini anlattı.

Bölgenin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan ve 1992'de açılan Kalesija Sağlık Evi, 30 doktor, 70 hemşire ve 50 yatak kapasitesiyle yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sağlık hizmeti sağlıyor.

Öte yandan Büyükelçi Girgin ve TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Işık, Celic, Lopare, Sapna, Teocak ve Ugljevi belediye başkanlarıyla Majevica Bölgesel Kalkınma Projeleri'ni görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Bosna Hersek'teki Kalesija Sağlık Evi'ne ultrason cihazı teslim etti - Son Dakika

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