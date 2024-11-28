TİKA Cezayir'de Eğitim Atölyeleri Açtı - Son Dakika
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TİKA Cezayir'de Eğitim Atölyeleri Açtı

TİKA Cezayir\'de Eğitim Atölyeleri Açtı

TİKA, Cezayir'de geleneksel kıyafet ve hurma mamulleri eğitim atölyeleri kurarak kültürel değerleri yaşatıyor.

28.11.2024 00:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'de "Geleneksel Kıyafet" ve "Hurma Mumülleri" eğitim ve üretim atölyeleri açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'in doğusundaki Annebe şehrinde kurulan "Geleneksel Kıyafet Eğitim ve Üretim" atölyesinin açılışına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın yanı sıra Cezayir Turizm ve Geleneksel El Sanatları Bakanlığı yetkilileri, Vilayet Meclisi üyeleri ve kentteki yöneticiler katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "Geleneksel Kıyafet Üretim ve Eğitim Atölyesinde üretilen kıyafetleri görünce Anadolu'da bir yerde olduğumu düşündüm. Çünkü kıyafetler ve özellikle desenler hemen hemen aynı özelliklere sahip" diyerek, iki ülke arasındaki kültürel benzerliğe işaret etti.

TİKA tarafından kurulan atölyenin gençlere meslek öğretmenin yanı sıra kültürel değerlerin yaşatılmasına da yardımcı olacağına dikkati çeken Küçükyılmaz, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman ve her konuda kardeş Cezayir halkının yanında olmaya devem edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Annebe'deki atölyede, genç kızlara geleneksel kıyafetlerin dikişi konusunda eğitim verileceği ve aynı zamanda bu kıyafetlerin üretiminin yapılacağı ve elde edilen gelirin üretimde görev alanlara dağıtılacağı kaydedildi.

"Hurma Mumülleri" atölyesi

TİKA, başkentin güneydoğusunda bulunan ve ülkenin önemli hurma üretim merkezlerinden biri olan Biskra kentinde ise "Hurma Mamulleri Üretimi ve Eğitimi Atölyesi" kurdu.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Turizm ve Geleneksel El Sanatları Bakanlığı yetkilileri ve ildeki bazı kurum yöneticilerinin katıldığı bu törende de yaptığı konuşmada, Biskra'da Cezayir'in "en kaliteli hurmalarının yetiştiğini" vurgulayarak, atölyede bölgedeki hurmaların işlenerek yüzden fazla ürüne dönüştürüleceğini ve böylece ekonomik değerinin artırılacağını ifade etti.

Hurma mamullerini üretmek için kurulan atölyenin aynı zamanda AR-GE ve eğitim merkezi olarak işletileceğini aktaran Küçükyılmaz, kurulan atölyede verilecek eğitim ve yapılması planlanan üretimin bölgede ve Cezayir genelinde örmek teşkil edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA Cezayir'de Eğitim Atölyeleri Açtı - Son Dakika

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