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TİKA, Cezayir'de mimarlar için 3D çözümler eğitimi düzenledi - Son Dakika
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TİKA, Cezayir'de mimarlar için 3D çözümler eğitimi düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayirli öğretim üyeleri ve mimarlar için Batna'da bir hafta süren 'mimaride 3D çözümler' eğitimi düzenledi. Eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

TİKA, Cezayir\'de mimarlar için 3D çözümler eğitimi düzenledi
18.12.2023 - 15:15,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayirli öğretim üyeleri ve mimarlar için "mimaride 3D çözümler" konulu eğitim programı düzenledi.

Cezayir'in Batna kentindeki El- Hac Lahdar (Hadj Lakhdar) Üniversitesi ile Batna Mimarlar Odası'na kayıtlı mimarlara yönelik bir hafta süren "mimaride 3D çözümler" eğitimi sona erdi.

Eğitim programının son gününde katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, bu programın Batna'da düzenlenen ikinci eğitim programı olduğunu ve benzer programları 2024 yılında da gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

El-Hac Lahdar Üniversitesi Rektörü Abdusselam Dayf da düzenlenen eğitim programından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, benzer eğitim programlarının çok faydalı olacağını belirtti.

Dayf, bu çerçevede, desteğinden dolayı TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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