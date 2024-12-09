TİKA\'dan Afganistan\'daki Yetimhaneye Destek

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetindeki yetimhanenin onarımını gerçekleştirerek, kuruma malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, Farah Yetimhanesinde yaşayan yaklaşık 100 çocuğun barınma imkanlarının iyileştirildiği belirtildi.

Açıklamada, mutfak, yemekhane, derslik ve yurt binalarının fiziksel imkanlarının düzeltildiği, çevre düzenlemesinin yapıldığı, elbise dolabı, sıra, masa, döşek, battaniye, spor kıyafetleri, mutfak ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçların da giderildiği kaydedildi.

Ayrıca, güneş enerji sistemleri kurularak yetimhanenin enerji ihtiyacı da karşılandı.

Yetimhane yetkilileri, söz konusu yardımlar nedeniyle TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.