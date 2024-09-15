TİKA'dan Azerbaycan'da Eğitim Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Azerbaycan'da Eğitim Desteği

TİKA\'dan Azerbaycan\'da Eğitim Desteği

TİKA, Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul malzemesi ve çantası dağıttı.

15.09.2024 13:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul malzemesi ve okul çantası dağıttı.

TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü ile Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunun işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Samuh, Göygöl, Gedebey, Daşkesen ve Goranboy illerine bağlı köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi 500 ilköğretim öğrencisine okul malzemesi ve okul çantası dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında, Göygöl ilinde düzenlenen törene Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Göygöl Vali Yardımcısı Kemale İbrahimova, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Öztop, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi eğitim sektöründe de Azerbaycan'a destek verdiğini belirtti ve öğrencilere başarılar diledi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik, eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu ve TİKA'nın Azerbaycan'da eğitimin her aşamasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Göygöl Vali Yardımcısı İbrahimova, yeni eğitim yılı öncesinde okul öğrencilerinin yüzünü güldürdüğü için Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Proje kapsamında ikinci tören Samuh ilinin Seyidler köyünde yapıldı.

Samuh Valisi Firdovsi Aliyev, öğrencilere verilen destek dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya şükranlarını bildirerek, öğrencilerin daha azimle çalışmalarını ve derslerinde başarılı olmalarını temenni etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Azerbaycan'da Eğitim Desteği - Son Dakika

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