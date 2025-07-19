TİKA\'dan Bosna Hersek\'te Arıcılara Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki arıcılara kovan ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'nın Bosna Hersek'te kırsal arıcılığın geliştirilmesi için yürüttüğü proje kapsamında, Saraybosna Kantonu ve Doğu Bosna'daki yaklaşık 100 arıcıya 400 kovan teslim edildi.

Saraybosna Kantonundaki 60 arıcıya temsil edilen 300 kovan için Vogosca beldesinde düzenlenen törene katılan TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Bosna Hersek'te kırsal kalkınmaya yönelik projeler yaptıklarını belirtti.

Işık, "Bugün gerçekleştirdiğimiz proje de kırsal alanda arıcılığın geliştirilmesi yönünden önemli bir faaliyet. Bu kapsamda Doğu Bosna ve Saraybosna Kantonunda yaklaşık 100 arıcıya 400 kovan temini ve bununla birlikte temel arıcılık eğitimi de gerçekleştirdik." dedi.

Arıcılığın doğal dengenin korunması açısından önemli olduğunu kaydeden Işık, TİKA'nın bölgede arıcılık konusunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Vogosca'da bulunan Kovan Arıcılar Derneği Başkanı Edin Pasic de kışın büyük kayıp yaşadıklarını ve TİKA'nın desteğinin bu bağlamda son derece önemli olduğunu dile getirdi.