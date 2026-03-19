Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA'dan Dakar'da Elektrik Eğitim Bölümü Açıldı

19.03.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Dakar'da Ouakam Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik bölümü açarak gençlere meslek imkanı sunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Ouakam Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik eğitim bölümü açtı.

Dakar ve çevresinde meslek sahibi olmak isteyen gençlere eğitim, uygulama ve staj imkanı sunan Ouakam Mesleki Eğitim Merkezi'nin bazı sınıfları TİKA tarafından yeniden düzenlendi ve gerekli mesleki ekipmanlarla tefriş edilerek "Elektrik Eğitim Bölümü"ne dönüştürüldü.

Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, TİKA Dakar Koordinatörü Tanju Polat, Senegal Mesleki Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Mamadou Fall, Ouakam Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Moustapha Fall ve merkezde eğitim gören öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Karaoğlu, merkezi gezerek, TİKA Dakar Koordinatörü Polat ile Merkez Müdürü Fall'den bilgi aldı.

Proje kapsamında merkeze, ev elektriği ve endüstriyel elektrik eğitimlerinde kullanılacak çalışma tezgahı, kablolama tezgahı, asenkron motorlar, dinamo-balans üniteleri, öğrenci masa sıraları, öğretmen masa sıraları transformatörler, elektrik kutuları, şarj üniteleri, akım kaynakları, takometre, alternostat gibi 115 kalemden oluşan materyal kiti desteği sağlandı.

Proje kapsamında 20 genç, merkez bünyesinde teorik eğitim alırken, pratik eğitimlerini de tamamlayanların çeşitli fabrika, inşaat şantiyesi ve teknik kurumlarda istihdam edilmesi bekleniyor.

Projeyle her yıl 100'e yakın gencin meslek edinmesi ve Dakar'da gözle görülür bir şekilde gelişen inşaat sektörü başta olmak üzere ilgili tüm sektörlere ara eleman yetiştirilmesi, böylece Senegal hükümetinin mesleki eğitim ve istihdam politikalarına katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 20:25:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.