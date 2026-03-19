TİKA\'dan Dakar\'da Elektrik Eğitim Bölümü Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Ouakam Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik eğitim bölümü açtı.

Dakar ve çevresinde meslek sahibi olmak isteyen gençlere eğitim, uygulama ve staj imkanı sunan Ouakam Mesleki Eğitim Merkezi'nin bazı sınıfları TİKA tarafından yeniden düzenlendi ve gerekli mesleki ekipmanlarla tefriş edilerek "Elektrik Eğitim Bölümü"ne dönüştürüldü.

Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, TİKA Dakar Koordinatörü Tanju Polat, Senegal Mesleki Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Mamadou Fall, Ouakam Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Moustapha Fall ve merkezde eğitim gören öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Karaoğlu, merkezi gezerek, TİKA Dakar Koordinatörü Polat ile Merkez Müdürü Fall'den bilgi aldı.

Proje kapsamında merkeze, ev elektriği ve endüstriyel elektrik eğitimlerinde kullanılacak çalışma tezgahı, kablolama tezgahı, asenkron motorlar, dinamo-balans üniteleri, öğrenci masa sıraları, öğretmen masa sıraları transformatörler, elektrik kutuları, şarj üniteleri, akım kaynakları, takometre, alternostat gibi 115 kalemden oluşan materyal kiti desteği sağlandı.

Proje kapsamında 20 genç, merkez bünyesinde teorik eğitim alırken, pratik eğitimlerini de tamamlayanların çeşitli fabrika, inşaat şantiyesi ve teknik kurumlarda istihdam edilmesi bekleniyor.

Projeyle her yıl 100'e yakın gencin meslek edinmesi ve Dakar'da gözle görülür bir şekilde gelişen inşaat sektörü başta olmak üzere ilgili tüm sektörlere ara eleman yetiştirilmesi, böylece Senegal hükümetinin mesleki eğitim ve istihdam politikalarına katkı sunulması amaçlanıyor.