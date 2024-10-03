TİKA'dan Filistinli Kadınlara Dijital Eğitim - Son Dakika
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TİKA'dan Filistinli Kadınlara Dijital Eğitim

TİKA\'dan Filistinli Kadınlara Dijital Eğitim

TİKA, Doğu Kudüs'te Filistinli kadınlara dijital pazarlama ve grafik tasarım eğitimi sunacak.

03.10.2024 13:18
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki Filistinli kadınlara yönelik dijital pazarlama, grafik-tasarım ve proje yönetimi alanlarında eğitimlerin verileceği dijital eğitim salonu kurdu.

TİKA'ya yapılan yazılı açıklamaya göre, 1979'da kurulan Müslüman Genç Kadınlar Derneğinin girişimleriyle Vadi el-Cevz bölgesinde Filistinli kadın ve gençlere moda tasarımı, terzilik, kuaförlük gibi alanlarda mesleki eğitimler düzenleniyor.

TİKA bu eğitimlerin yanı sıra dijital pazarlama, grafik-tasarım ve proje yönetimi eğitimlerinin de verilebilmesi için dernek bünyesinde atıl durumdaki bir salonu, dijital eğitim salonuna dönüştürdü.

Salonun açılış törenine, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Müslüman Genç Kadınlar Derneği Başkanı Nadine Ghawanmeh, Kudüs Ticaret Odası Genel Müdürü Louay Al-Husseini ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

100 kadının 260 saatlik eğitimi alacağı programda, iş ortamında başarı için gerekli bilgi ve pratik becerileri kazandırmak amacıyla 70 saatlik dijital pazarlama, 70 saatlik grafik tasarım ve 120 saatlik proje yönetimi olmak üzere 3 farklı eğitim düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Filistinli Kadınlara Dijital Eğitim - Son Dakika

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