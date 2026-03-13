TİKA'dan Gambiya'da İşitme Engellilere İftar - Son Dakika
Son Dakika

13.03.2026 00:07
TİKA, Gambiya'da işitme engelli öğrenciler için iftar programı düzenleyerek dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da işitme engelli öğrenciler için iftar programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Gambiya İşitme Engelliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren bir okulda organize edilen iftar programına, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Türker Oba, Türkiye Maarif Vakfı Gambiya temsilcisi Mustafa Dirier, TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim, okul yöneticileri, yaklaşık 300 öğrenci ve davetliler katıldı.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimini yansıtan bir atmosferde yapılan program, Kerim'in Gambiya geleneklerine uygun olarak yaptığı duayla başladı.

Büyükelçi Oba, buradaki konuşmasında, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Oba, özel gereksinimli bireylerin eğitimine ve toplumsal hayata aktif katılımına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Okul temsilcisi de iftar programının öğrenciler için anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Programda yapılan konuşmalar, işitme engelli öğrencilerin de takip edebilmesi için işaret diline tercüme edildi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Daha sonra katılımcılar, iftar sofrasında bir araya geldi.

TİKA'nın düzenlediği programla ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhu, Gambiya'daki işitme engelli öğrenciler ve okul yönetimiyle birlikte yaşandı.

Kaynak: AA

Engelliler, Gambiya, Türkiye, Güncel, İftar, Son Dakika

