TİKA\'dan Libya\'da Yetim ve Engelli Çocuklara İftar

03.03.2026 22:01
TİKA, Trablus’ta yetim ve engelli çocuklar için iftar programı düzenledi, 250 kişi katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta yetim ve engelli çocuklara iftar programı düzenledi.

TİKA'nın Libya Sosyal Dayanışma Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde Sidi El-Masri Özel Bakıma Muhtaç Çocuklar Merkezinde düzenlediği iftara yetim ve engelli çocukların aileleriyle birlikte 250 kişi katıldı.

TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil iftar programının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa engelli çocukların ailelerinin yanı sıra Trablus Yetimhanesinden çok sayıda yetim ve öksüzün de katıldığını söyledi.

"Paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini hep birlikte yaşadığımız bu anlamlı buluşma, mübarek Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu aynı sofrada buluşturdu." diyen Bacanakgil, TİKA'nın Türkiye'nin gönül coğrafyasının dört bir yanında gönül sofraları kurarak kardeşliği pekiştirmeye devam ettiğini kaydetti."

Bacanakgil, ramazan ayı süresince her pazartesi iftar programları düzenlemeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün, çok değil belki, 250 kardeşimizle bu güzel ramazan akşamında, bu güzel iftar sofrasında ekmeğimizi paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Barış ve kardeşliğe, iyilik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu günlerde, ramazan sonuna kadar her pazartesi akşamı Libyalı kardeşlerimizle birlikte olacağız inşallah."

İftar programının ardından Bacanakgil ve Libya Sosyal Dayanışma Genel Müdürlüğü yetkilileri merkezdeki odaları dolaşarak engelli çocuklara hediye paketi takdim etti.

Kaynak: AA

