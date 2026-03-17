Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA'dan Libya ve Vietnam'da Ramazan Paylaşımı

17.03.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Libya'da iftar programı düzenlerken, Vietnam'da gıda yardımı dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla Libya'nın başkenti Trablus'ta üçüncü "Gönül Soframız" iftar programını düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre programa, Libya Gençlik Bakanı Haysem Elzahhaf, eski Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Huriye Turmal, bakan yardımcıları, bakanlıkların uluslararası işbirliği direktörleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Libya'daki Türk misyonu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İftar programına, işitme engelli bireyler, Fünun ve Sanayi Mektebi öğrencileri ve Türkiye mezunları başta olmak üzere yetim ve kimsesiz çocuklar da katılarak, ramazanın bereketini aynı sofrada paylaştı.

Paylaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı programda, geçmiş ve gelecekteki proje ortaklarıyla bir araya gelinerek kardeşlik ve dostluk mesajı verildi.

Türkiye ile gönül bağı kurmuş 250'den fazla kişinin katıldığı iftar programının ardından 28 Şubat ile 15 Mart'ta "Ramazan Geceleri Etkinlikleri 2026" kapsamında düzenlenen "Karagöz Türk Gölge Tiyatrosu Eğitimi"ne katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

TİKA, ramazan bereketini Vietnam'da paylaşmaya devam ediyor

Öte yandan TİKA ile An Giang İslam Topluluğu işbirliğinde Vietnam'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı yapıldı.

Proje kapsamında, Vietnam'ın güneyinde Çam Müslümanlarının yoğun yaşadığı Ho Chi Minh, An Giang ve Tay Ninh vilayetlerinde temel gıda malzemelerinden oluşan 1000 yardım kolisi dağıtıldı. Pirinç, makarna, yağ ve şeker gibi ürünlerin yer aldığı kolilerden yaklaşık 5 bin kişi faydalandı.

An Giang'da düzenlenen dağıtım törenine, TİKA yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Vietnam Büyükelçisi Korhan Kemik de katıldı.

Büyükelçi Kemik, Türkiye ile Vietnam arasındaki dostluk ve dayanışma ilişkilerine dikkati çekerek, TİKA'nın hayata geçirdiği projelerin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:06:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.