TİKA'dan Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki tıp merkezlerine sağlık ekipmanı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanları ve setlerini temin etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, yerli nüfusun yoğun olduğu bölgelerde anne ölüm oranlarının azaltılması ve yeterli bakım hizmetlerinin sunulması amacıyla faaliyet gösteren geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanı ve setlerinin teslimi için tören düzenlendi.

Santo Domingo Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Oaxaca Sağlık Bakanını temsilen 60 Numaralı Yargı Bölge Başkanı Rocio Hernandez Perez, Kültürlerarası Tıp Birimi Başkanı Dr. Monica Amezcua, Mitla Kasabası Geleneksel Şifacılar Komitesi Sekreteri Enriqueta Cruz Audelo, TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Meksika Ofisi Ulusal Cinsel ve Üreme Sağlığı Program Sorumlusu Alethse de La Torre, sağlık çalışanları ve ebeler katıldı.

Törende konuşan Yargı Bölge Başkanı Perez, Oaxaca halkının refah ve sağlık koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları dolayısıyla TİKA ve UNFPA'ya teşekkür etti.

Kültürlerarası Tıp Birimi Başkanı Dr. Amezcua da konuşmasında, kurumlar arasındaki işbirliğinin oluşturduğu sinerjinin sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.

TİKA Meksika Program Koordinatörü Ünal da özellikle yerli halkın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik bir çalışmanın parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TİKA'nın sağladığı ekipman desteğiyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerinin sağlık hizmeti sunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve özellikle anne sağlığı alanında ihtiyaç duyulan hizmetlere erişimin artırılması amaçlanıyor.