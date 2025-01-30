TİKA\'dan Moldova\'ya Kütüphane Yenileme Projesi

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'da Gagauz tarih, kültür ve geleneklerini tanıtan Mihail Çakir Kütüphanesini yenileme projesini tamamladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kişinev'deki Bogdan Petriceicu Hasdeu Belediye Kütüphanesi bünyesinde 1992'de kurulan Mihail Çakir Kütüphanesinin tadilat ve donanım çalışmaları yapıldı.

Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen programa, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, Kişinev Belediye Başkanı İon Çeban, Moldova Yazarlar Birliği üyeleri ile bilim insanları katıldı.

Kişinev Belediye Başkanı Çeban, TİKA'nın Kişinev'de hayata geçirdiği projelerin önemine işaret ederek "TİKA ile bugüne kadar altyapı, sağlık, eğitim ve kültür gibi pek çok alanda işbirliği yaptık. Bu projeler sayesinde Kişinev sakinlerine önemli katkıda bulunuldu. TİKA'ya içten teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de Mihail Çakir'in Gagauz tarihinde önemli bir figür olduğunu belirterek, "Ömrü boyunca Gagauz Türkçesi ve tarihinin gelişimi için çalışan, Moldova edebiyatına katkı sağlayan Çakir'in ismini taşıyan kütüphaneyle ilgili projeye ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.???????

Mihail Çakir

Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır-Lunga şehrinde 1861'de doğan Çakir, Gagauzların milli kimliğinin oluşması ve güçlenmesinde önemli rol oynadı.

"Basarbyalı Gagauzların Tarihi" adlı kitabın yazarı Çakir, Hristiyan dini metinleri ve İncil'in bazı parçalarını Gagauz Türkçesine çevirdi.

Gagauz dilinde ilk gazete olan "Hakikatin Sesi"ni 1908'de çıkaran Çakir, 8 Eylül 1938'de hayatını kaybetti.