TİKA'dan Moldova'ya Kütüphane Yenileme Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA'dan Moldova'ya Kütüphane Yenileme Projesi

TİKA\'dan Moldova\'ya Kütüphane Yenileme Projesi

TİKA, Moldova'da Gagauz kültürünü yansıtan Mihail Çakir Kütüphanesi'ni yenileyerek projeyi tamamladı.

30.01.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'da Gagauz tarih, kültür ve geleneklerini tanıtan Mihail Çakir Kütüphanesini yenileme projesini tamamladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kişinev'deki Bogdan Petriceicu Hasdeu Belediye Kütüphanesi bünyesinde 1992'de kurulan Mihail Çakir Kütüphanesinin tadilat ve donanım çalışmaları yapıldı.

Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen programa, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, Kişinev Belediye Başkanı İon Çeban, Moldova Yazarlar Birliği üyeleri ile bilim insanları katıldı.

Kişinev Belediye Başkanı Çeban, TİKA'nın Kişinev'de hayata geçirdiği projelerin önemine işaret ederek "TİKA ile bugüne kadar altyapı, sağlık, eğitim ve kültür gibi pek çok alanda işbirliği yaptık. Bu projeler sayesinde Kişinev sakinlerine önemli katkıda bulunuldu. TİKA'ya içten teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de Mihail Çakir'in Gagauz tarihinde önemli bir figür olduğunu belirterek, "Ömrü boyunca Gagauz Türkçesi ve tarihinin gelişimi için çalışan, Moldova edebiyatına katkı sağlayan Çakir'in ismini taşıyan kütüphaneyle ilgili projeye ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.???????

Mihail Çakir

Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır-Lunga şehrinde 1861'de doğan Çakir, Gagauzların milli kimliğinin oluşması ve güçlenmesinde önemli rol oynadı.

"Basarbyalı Gagauzların Tarihi" adlı kitabın yazarı Çakir, Hristiyan dini metinleri ve İncil'in bazı parçalarını Gagauz Türkçesine çevirdi.

Gagauz dilinde ilk gazete olan "Hakikatin Sesi"ni 1908'de çıkaran Çakir, 8 Eylül 1938'de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Kişinev, Moldova, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Moldova'ya Kütüphane Yenileme Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:54:21. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA'dan Moldova'ya Kütüphane Yenileme Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.