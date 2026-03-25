TİKA'dan Mozambik'e Yardım - Son Dakika
TİKA'dan Mozambik'e Yardım

25.03.2026 13:39
TİKA, Mozambik'teki sel felaketinden etkilenen 700 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik'te sel felaketinden etkilenen ailelere yönelik insani yardımda bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve geçici kamplarda yaşamlarını sürdüren yaklaşık 700 kişiye, temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri ulaştırıldı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetiyle, afetten etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı.

Marracuene Belediye Başkanı Shafe Sidat, bu destek dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Sidat, zor zamanlarda Mozambik halkının yanında olunmasının büyük anlam taşıdığını belirterek, yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Mozambik'te devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 18 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yerinden edilmişti.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsüne göre, geçen sene ve bu yıl Mozambik'te etkili olan şiddetli yağışlar, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiledi, 285 kişinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Mozambik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Mozambik'e Yardım - Son Dakika

9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:57
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
SON DAKİKA: TİKA'dan Mozambik'e Yardım - Son Dakika
