TİKA'dan Nijer'de Kütüphane Yenileme Projesi

07.05.2026 00:01
TİKA, Nijer'deki Oumarou Ganda Kültür Merkezi kütüphanesini modernize ederek eğitim destekliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının, Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Oumarou Ganda Kültür Merkezi bünyesindeki kütüphaneyi yenilediği bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, yürütülen proje kapsamında kütüphanede arşiv sistemi ve bilgisayar ağı kurulurken, arızalı klima sistemleri yenilendi.

Okuma masalarının değiştirildiği kütüphanede, gerekli tadilat ve boya işlemleri de tamamlandı. Çalışmalarla yetişkin ve çocuk kütüphaneleri modern bir yapıya kavuşturuldu.

Yenilenen kütüphanenin açılış törenine Nijer Gençlik, Spor ve Kültür Bakanı Temsilcisi Souleymane İbrahim, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, TİKA Niamey Koordinatörü Ali Kurt, Niamey'deki Türk diasporası temsilcileri, Oumarou Ganda Kültür Merkezi Müdürü Aichatou Soumaila ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Çınar, TİKA'nın farklı alanlarda projeler yürüttüğünü belirterek, söz konusu çalışmanın Niamey'de kültür alanındaki ilk proje olduğunu ifade etti.

Çınar, gelecek dönemde kültür alanında yeni projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Kültür Merkezi Müdürü Soumaila, kütüphanenin Nijer'in ilk halk kütüphanesi olduğunu vurgulayarak, yenileme çalışmalarının ülkede okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Soumaila, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Niamey Koordinatörü Kurt, kurumun Nijer'de yürüttüğü projelere değinerek, Nijer halkına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Nijer Gençlik, Spor ve Kültür Bakanı Temsilcisi İbrahim de projenin önemine işaret ederek, iki ülkenin kültürel alanda ortak değerlere sahip olduğunu ve bu tür çalışmaların ilişkileri güçlendirdiğini dile getirdi.

Proje ile Nijer'de kültürel yaşamın desteklenmesi ve özellikle gençler ile çocukların eğitim imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Oumarou Ganda Kültür Merkezi

1980'de "Sosyo-Kültürel Kompleks" adıyla kurulan merkez, daha sonra Nijerli film yapımcısı Oumarou Ganda'nın anısını yaşatmak amacıyla bugünkü adını aldı.

Merkez, Nijer'in ulusal, kültürel ve sanatsal mirasını tanıtmayı, sanatsal üretimi teşvik etmeyi ve gençlere yönelik mesleki eğitimi desteklemeyi amaçlıyor.

Bünyesindeki kütüphanede 8 binden fazla kitap bulunurken, kütüphane günde ortalama 100 öğrenci tarafından kullanılıyor.

Kaynak: AA

