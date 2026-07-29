TİKA'dan Pakistan'a Sağlık ve Ekonomik Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da Anne ve Çocuk Sağlığı Destek Merkezi'ni hizmete açtı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'da anne ve çocukların temel sağlık hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla kurulan Anne ve Çocuk Sağlığı Destek Merkezi hizmete açıldı.

Sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu Raiwind bölgesinde kurulan merkez, başta anne ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 15 bin kişiye temel sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Merkezde gebelik ve çocuk sağlığı takibi, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık danışmanlığı, sağlık eğitimi, erken teşhis ile gerekli durumlarda hastanelere yönlendirme hizmetleri verilecek.

Merkezin konumu, çevrede yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken farklı toplulukların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde planlandı. Müslüman ve Hristiyan ailelerin birlikte yaşadığı bölgede hizmet verecek merkez, temel sağlık hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine daha etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlayacak.

20 üç tekerlekli motorlu araç desteği

Ayrıca TİKA, Karaçi kentinde yürütülen Rikşa İstihdam Programı kapsamında, gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere 20 üç tekerlekli motorlu araç temin etti.

Program, araç sahibi olan ailelerden belirli bir süre boyunca alınan düşük tutarlı sabit ödemelerle oluşturulan döner sermaye modeli üzerine kuruluyor.

Bu kaynak, yeni araçların temin edilerek diğer ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlıyor. Mikro finans yaklaşımını esas alan bu model sayesinde bugüne kadar yaklaşık 3 bin aile kendi işini kurma ve düzenli gelir elde etme imkanına kavuştu.

Yaklaşık 20 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Karaçi'de hizmet verecek araçların ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik hayata katılımını desteklemesinin yanı sıra kadınlar, öğrenciler ve diğer yolcular için güvenli ve erişilebilir ulaşım imkanlarının artırılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.