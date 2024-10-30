TİKA'dan Rohingyalılara Sağlık Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Rohingyalılara Sağlık Desteği

TİKA\'dan Rohingyalılara Sağlık Desteği

TİKA ve BİSEG, Bangladeş'teki Rohingyalılara sağlık organizasyonu düzenledi, 1937 hasta muayene edildi.

30.10.2024 18:48
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği (BİSEG) işbirliğiyle Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik kapsamlı sağlık organizasyonu gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklama göre, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllü sağlık personeli ve BİSEG Gönüllüler Platformu temsilcileri, Cox's Bazar'daki "Kutupalong Sığınmacı Kampı"nda bulunan TİKA Çok Amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezi'nde sağlık organizasyonunu tamamladı.

TİKA'nın daha önce bölgeye bağışladığı mobil klinik de sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasında etkin rol oynadı. Sağlık kampında 1937 hasta muayene edildi. Kulak burun boğaz bölümünde 701, dahiliyede 1039, diş bölümünde ise 197 hasta tedavi gördü.

Kampın son gününde hizmetler, Teknaf Moinuddin Koleji'nde sürdürüldü.

Çok Amaçlı Merkez

2023'te hizmete açılan Çok Amaçlı Merkez, sığınmacılara yönelik çeşitli konularda destek sunuyor.

Merkezde bambu, ahşap, elektronik ve dikiş gibi alanlarda mesleki eğitimler verilirken, kültürel faaliyetler için de uygun ortam sağlanıyor. Özellikle merkez bünyesindeki kamplarda Burmaca kitaplı kütüphane, mültecilerin kültürel kimliklerini korumalarına yardımcı oluyor.

TİKA, 2017 Ağustos ayında Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olayları sonrasında Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bangladeş, Güncel, Arakan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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