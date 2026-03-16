TİKA'dan Romanya'ya Ramazan Yardımları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Romanya'daki ihtiyaç sahiplerine binlerce koli gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında başlatılan "Gönül Soframız Bereketli Olsun" programı çerçevesinde Romanya genelindeki toplam 20 ton ağırlığında 2 bin 500 yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Yardım kolilerinin dağıtımı vesilesiyle Romanya'nın Hasança kasabasında düzenlenen programa Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf ve yerel yöneticiler katıldı.

Ramazan boyunca sürecek yardım organizasyonu kapsamında Bükreş, Babadağ, Castelu, Çukurova ve Calaraşi kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri ulaştırıldı.

Ramazan yardımları kapsamında İsrail'in saldırıları sonrası tedavi amacıyla Gazze'den Romanya'ya gelen 95 aileden oluşan 200 Filistinli için de Filistin'in Bükreş Büyükelçiliği aracılığıyla yardım kolileri teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Dingiltepe, "Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan ramazanda, Türk ve Tatar soydaşlarımızla tekrar bir araya gelme fırsatımız olduğu için çok memnunuz. TİKA'mızın hazırladığı ramazan kolilerini kendileriyle paylaştık. TİKA'ya teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.