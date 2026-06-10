TİKA'dan Sierra Leone'ye Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Sierra Leone'ye Destek

10.06.2026 14:44
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TİKA, Sierra Leone'deki Türkiye Mezunları Derneği'ne teknik ekipman ve ofis donanımı sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'deki Türkiye Mezunları Derneğine teknik ekipman ve ofis donanımı desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da Türkiye Mezunları Derneğine destek kapsamında derneğe çeşitli teknik ekipman ve ofis malzemeleri temin edildi.

Sierra Leone ile Türkiye arasındaki kültürel, eğitim ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürüten Türkiye Mezunları Derneği, üniversite öğrencilerine Türkçe kursları başta olmak üzere çeşitli eğitim programları sunuyor.

Sağlanan destekle derneğin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, faaliyetlerini daha etkin yürütmesi, daha fazla gence ulaşması ve Sierra Leone'nin kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ekipmanların teslim törenine, Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Burak Rende, TİKA Freetown Koordinatörü Mirzet Müezzinoğlu, Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Abdul Basit Jao ile Sierra Leone Üniversitesi Fourah Bay College (FBC), IPAM Üniversitesi, Milton Margai College ve Limkokwing Yaratıcı Teknoloji Üniversitesinde öğrenim gören 25 öğrenci katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Rende, Sierra Leone gençliğinin daha iyi bir gelecek için ortaya koyduğu çabayı memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, Türkiye Mezunları Derneğinin ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Rende, projeye sağladığı katkılardan dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Freetown Koordinatörü Müezzinoğlu da TİKA'nın insan kaynağının geliştirilmesine ve kurumsal kapasitenin artırılmasına önem verdiğini vurguladı.

Müezzinoğlu, gençlere yönelik desteklerin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunduğunu kaydetti.

Projenin dernek faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracağını belirten Müezzinoğlu, bunun aynı zamanda Türkiye ile Sierra Leone arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Jao ise sağlanan teknik donanım sayesinde eğitim faaliyetlerini daha etkin sürdürebileceklerini belirterek, TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA, insan odaklı kalkınma anlayışı doğrultusunda Sierra Leone'de kurumsal ve teknik altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Kültür, Eğitim, Dünya, Son Dakika

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