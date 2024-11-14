TİKA'dan Tacikistan'a Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Tacikistan'a Tekerlekli Sandalye Desteği

TİKA\'dan Tacikistan\'a Tekerlekli Sandalye Desteği

TİKA, Tacikistan'daki basketbol kulüplerine ekipman desteği sağlayarak engelli bireyleri destekliyor.

14.11.2024 23:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan'da Gayrat ve Vahdat Tekerlekli Sandalye Basketbol kulüplerine, altyapılarını güçlendirmek amacıyla profesyonel tekerlekli sandalye başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Duşanbe'deki basketbol kulüplerine ekipman ve malzeme desteği yapıldı.

Gayrat ve Vahdat Tekerlekli Sandalye Basketbol kulüpleri, Tacikistan'da engelli bireyleri destekleyerek gençleri spora teşvik ediyor. Kısıtlı imkanlar nedeniyle zorlanan kulüpler, TİKA tarafından sağlanan altyapı desteğiyle profesyonelleşme yolunda önemli bir adım attı.

Temin edilen ekipmanların teslimi dolayısıyla düzenlenen dostluk maçına Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar, Beden Eğitimi Enstitüsü Rektörü Muhammadşo Abdullozoda, TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal ve kulüp taraftarları katıldı.

Büyükelçi Acar, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Tacikistan'da gerçekleştirdiği gerçek hayata dokunan projelerle Türk ve Tacik halklarının birbirine daha da yakınlaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünal da TİKA olarak bu proje ile amaçlarının engelli bireylerin spor aracılığıyla sosyal hayata katılımının yanı sıra söz konusu kulüplerin hem altyapı hem de sporcu kalitesi yönüyle paralimpik oyunlara katılabilecek seviyeye ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Projenin devamı kapsamında, gelecek dönemde iki ülke tekerlekli sandalye basketbol takımları arasında çeşitli eğitim programları ve dostluk maçlarının yapılması, böylelikle iki dost ülke arasında tecrübe paylaşımı ve spor alanında işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Tacikistan, Basketbol, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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