TİKA\'dan Tıp Öğrencilerine Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) işbirliğiyle Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen 12 tıp öğrencisine teorik ve uygulamalı eğitim desteği verildi.

TİKA ile KazAID'in destekleriyle, tıp öğrencilerine yönelik düzenlenen geleneksel İbni Sina Sağlık Programı, bu yıl da devam etti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen program kapsamında Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen 12 tıp öğrencisine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Yaklaşık 20 günlük eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler için Astana Tıp Üniversitesinde sertifika töreni düzenlendi.

Törende, KazAID Başkanı Arken Arystanov ile TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Arystanov, burada yaptığı konuşmada, programın bölgesel işbirliği açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "İbni Sina Sağlık Programı, ülkelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendiren, gençler arasında kalıcı bağlar kurulmasına katkı sağlayan örnek bir girişimdir. Bu işbirliğini daha da ileri taşımakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Erdoğmuş da 2024'ten beri düzenledikleri programın Orta Asya ülkelerinde tıp alanında eğitim gören öğrencilere önemli katkı sağladığını belirtti.

Geçen yıl Kırgızistan ve Tacikistan'dan 10, bu yıl da 12 tıp öğrencisine eğitim desteği verdiklerini aktaran Erdoğmuş, "Bu program sayesinde genç sağlık profesyonelleri arasında güçlü bir dayanışma ve bilgi paylaşımı ortamı oluşuyor. Program, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi yoluyla bölgesel kalkınmaya da somut katkılar sunuyor." dedi.

Erdoğmuş, bu tür işbirliklerini gelecek dönemlerde de sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Bu kurslar bizim için tamamlayıcı oldu"

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Aysel Seytekova, AA muhabirine, program kapsamında 3 haftada kadın hastalıkları ve doğum alanında eğitim sürecinden geçtiğini belirterek, "Her ders çok verimliydi. Önce teorik eğitim gördük, ardından doğum servisinde pratik yaptık. Doğumlara da katıldık. Ayrıca simülasyon merkezinde uygulamalı eğitimler aldık. Zaten temel bir altyapımız vardı, bu kurslar bizim için tamamlayıcı oldu." diye konuştu.

Tacikistan Devlet Tıp Üniversitesi Öğrencisi Savrinoz Fayzilobekova da programın çok üst düzeyde düzenlendiğini dile getirerek, "Buraya geldiğimde bunun sadece bir sertifika programı olmadığını, büyük bir bilgi ve deneyim birikimi olduğunu anladım. Yaşadığım yoğun duygular ve edindiğim deneyimler artık benim bir parçam oldu. Bunları ülkeme geri götüreceğim." dedi.