Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'da "Yeniden Kullanılabilir Hijyenik Ped Üretim Projesi"ni hayata geçirdi.
TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya haklının kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Bugüne kadar Etiyopya'nın farklı bölgelerinde 200'den fazla projeye imza attıklarını aktaran Polat, "Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'ın teşrifleriyle Yeniden Kullanılabilir Hijyenik Ped Üretim Projesi'ni başlattık. Bu proje, Afrika başta olmak üzere dünyanın 170 ülkesinde gerçekleştirilen projelerin en güzel örneklerinden biri olarak karşımızda duruyor." ifadesini kullandı.
Polat, projenin kadın istihdamı başta olmak üzere sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, dezavantajlı grupları önceleme, eğitimi merkeze alma, insan ve kalkınma odaklılık gibi kriterleri bünyesinde barındırması dolayısıyla her yönden örnek bir proje olduğunu vurgulayarak, aylık 15 bin üzerinde üretim kapasitesi olan atölyenin kadın istihdamının yanında ekonomiye ve kalkınmaya destek odaklı proje olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Baran da projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu projenin kadınların eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımları noktasında çok önemli bir engeli ortadan kaldırdığını dile getirdi.
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