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TİKA, Kamerun'da Türkiye-Kamerun Çok Amaçlı Spor Sahası İnşa Etti - Son Dakika
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TİKA, Kamerun'da Türkiye-Kamerun Çok Amaçlı Spor Sahası İnşa Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Batı bölgesinin Dschang şehrindeki spor merkezinin bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı anısına çok amaçlı spor sahası inşa etti. Proje kapsamında, Kamerun Spor ve Beden Eğitimi Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Ulusal Gençlik ve Spor Merkezi Canajes'in, Dschang şehrindeki şubesine ait yerleşkede bulunan ve TİKA tarafından inşa edilen çok amaçlı spor sahası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle '100. Yıl Türkiye-Kamerun Çok Amaçlı Spor Sahası' adıyla hizmete sunuldu.

TİKA, Kamerun\'da Türkiye-Kamerun Çok Amaçlı Spor Sahası İnşa Etti
30.12.2023 - 18:41,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Batı bölgesinin Dschang şehrindeki spor merkezinin bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı anısına çok amaçlı spor sahası inşa etti.

Proje çerçevesinde, Kamerun Spor ve Beden Eğitimi Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Ulusal Gençlik ve Spor Merkezi Canajes'in, Dschang şehrindeki şubesine ait yerleşkede bulunan ve TİKA tarafından inşa edilen çok amaçlı spor sahası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle "100. Yıl Türkiye-Kamerun Çok Amaçlı Spor Sahası" adıyla hizmete sunuldu.

Törene Canajes Dschang Direktörü Nana Kouakam ve TİKA yetkililerinin yanı sıra sporcu, antrenör ve davetliler katıldı.

Kouakam, törende, TİKA'ya teşekkür ederek söz konusu sahanın öğrencilerin beden eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra, bu çerçevedeki eğitim olanaklarının çeşitlendirilmesine imkan verdiğini, ayrıca söz konusu proje aracılığıyla bölge halkına farklı spor dallarında güvenli ve ücretsiz bir tesis sunulduğunu belirtti.

TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen proje ile iki ülke arasında sporun birleştirici ruhundan ilham alarak dostluk köprüleri kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Proje kapsamında, 1950'de beden eğitimi öğretmeni ve antrenör yetiştirmek amacıyla kurulan Canajes'in Dschang şehrindeki yerleşkesinde basketbol, futbol, tenis, voleybol, hentbol ve korfbol sporlarının yapılabilmesine olanak sağlayan çok amaçlı saha inşa edildi.

Kaynak: AA
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