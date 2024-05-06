TİKA, Karabağ şehitlerinin ailelerini Çanakkale ve İstanbul'a götürdü - Son Dakika
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TİKA, Karabağ şehitlerinin ailelerini Çanakkale ve İstanbul'a götürdü

TİKA, Karabağ şehitlerinin ailelerini Çanakkale ve İstanbul\'a götürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen program kapsamında, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin anne ve babaları Çanakkale ve İstanbul'u ziyaret edecek. Şehit aileleri, Çanakkale'deki tarihi mekanları gezecek ve Türk şehit aileleriyle bir araya gelecek. Program dört gün sürecek.

06.05.2024 12:08
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin anne ve babaları için Çanakkale'ye ve İstanbul'a ziyaret programı düzenlendi.

"Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtimai Birliği" işbirliği kapsamında düzenlenen programa katılan şehit anne ve babalarını, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik uğurladı.

Şehit anne ve babaları, Çanakkale'de 57. Alay Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Mecidiye tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Deniz Müzesi, Atatürk Anıtı, Çanakkale Zafer Müzesi, Hisart Canlı Tarih Müzesi'ni ziyaret edecek, Türk şehit aileleriyle bir araya gelecek.

Dört gün devam edecek program kapsamında şehit aileleri, İstanbul'un tarihi mekanlarını da gezecek.

Kaynak: AA

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