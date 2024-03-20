TİKA, Kenya\'da Ramazan Programı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yapıyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Kenya'da ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda maddeleri dağıtmaya başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan dolayısıyla 500 yetime iftar ile Wajir ve Garissa eyaletlerinde 1400 aileye ulaştırılacak toplam 33,6 tonluk gıda yardımı dağıtımına başlandı.

Ramazanın ilk günlerinde başkent Nairobi'de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan TİKA, Wajir'de 1000 aileye gıda maddeleri ulaştırdı.

TİKA, Garissa'da da ailelere gıda dağıtarak, yetimhanelerde ise iftar vererek ülkede ramazan desteğini sürdürecek.

Kenya'nın kurak eyaletlerinden Wajir ve Garissa, iklim temelli sel ve kuraklıklardan ağır biçimde etkileniyor. Bu nedenle bölge halkı acil gıda yardımlarına ihtiyaç duyuyor.

TİKA, Wajir ve Garissa'da güneş enerjili tarımsal sulama sistemleri ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda kalkınma işbirliği projeleri yürütüyor.