TİKA, Kenya'da Ramazan Programı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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TİKA, Kenya'da Ramazan Programı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yapıyor

TİKA, Kenya\'da Ramazan Programı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yapıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Kenya'da ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda maddeleri dağıtmaya başladı. TİKA, Wajir ve Garissa eyaletlerinde toplam 33,6 tonluk gıda yardımıyla 500 yetime iftar verirken, 1000 aileye de gıda maddeleri ulaştırdı. Ayrıca, kuraklıkla mücadele eden bu bölgelerde güneş enerjili tarımsal sulama sistemleri ve eğitim gibi kalkınma projeleri yürütmektedir.

20.03.2024 23:05  Güncelleme: 23:06
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Kenya'da ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda maddeleri dağıtmaya başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan dolayısıyla 500 yetime iftar ile Wajir ve Garissa eyaletlerinde 1400 aileye ulaştırılacak toplam 33,6 tonluk gıda yardımı dağıtımına başlandı.

Ramazanın ilk günlerinde başkent Nairobi'de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan TİKA, Wajir'de 1000 aileye gıda maddeleri ulaştırdı.

TİKA, Garissa'da da ailelere gıda dağıtarak, yetimhanelerde ise iftar vererek ülkede ramazan desteğini sürdürecek.

Kenya'nın kurak eyaletlerinden Wajir ve Garissa, iklim temelli sel ve kuraklıklardan ağır biçimde etkileniyor. Bu nedenle bölge halkı acil gıda yardımlarına ihtiyaç duyuyor.

TİKA, Wajir ve Garissa'da güneş enerjili tarımsal sulama sistemleri ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda kalkınma işbirliği projeleri yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Kenya'da Ramazan Programı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA, Kenya'da Ramazan Programı Kapsamında İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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