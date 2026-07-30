TİKA, Kerkük'teki Altunköprü Şehitliği'nde restorasyon çalışması başlattı - Son Dakika
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TİKA, Kerkük'teki Altunköprü Şehitliği'nde restorasyon çalışması başlattı

TİKA, Kerkük\'teki Altunköprü Şehitliği\'nde restorasyon çalışması başlattı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında bulunan Altunköprü Şehitliği'nde restorasyon çalışmalarına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında bulunan Altunköprü Şehitliği'nde restorasyon çalışmalarına başladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Altunköprü Büro Başkanı Zeki İbrahim Şeyha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasabanın merkezinde bulunan Altunköprü Katliamı Şehitliği ve anıtında başlatılan restorasyon çalışması dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

Anıtın, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 2003 yılında inşa edildiğini belirten Şeyha, o tarihten bu yana herhangi bir restorasyon çalışması yapılmadığını söyledi.

Türkmenler için şehitliğin büyük manevi önem taşıdığına işaret eden Şeyha, "Şehitlik her geçen gün daha da yıpranıyordu. Sağ olsun TİKA restorasyon çalışması başlattı. Altunköprülüler ve Türkmenler için bu şehitlik son derece değerli." dedi.

Restorasyon kapsamında şehitliğin çevre düzenlemesinin yapıldığını, oturma alanlarının oluşturulduğunu ve şehitlerin isimlerinin yer aldığı mermer bir levhanın anıtın merkezine yerleştirildiğini aktaran Şeyha, bu çalışmaya katkı sağlayan Irak Türkmen Cephesi'ne de teşekkür etti.

TİKA'nın dünyanın birçok ülkesinde yürüttüğü benzer projeleri Irak'ta da hayata geçirmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Şeyha, restorasyon çalışmasının şehitliğin manevi değerini daha da artırdığını vurguladı.

Altunköprülülerden TİKA'ya teşekkür

Altunköprü sakini Ahmet Zeki de uzun yıllardır ihmal edilen şehitliğin TİKA tarafından restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zeki, "Uzun yıllardır bu şehitlik ihmal edilmişti. Sağ olsun TİKA Türkmen şehitlerini unutmayıp burada restorasyon başlattı. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi

Altunköprü kasabasında birçok tarihi yapı ve kamusal alanın bakım ve restorasyona ihtiyaç duyduğunu belirten Zeki, benzer çalışmaların sürmesini temenni etti.

Altunköprü Katliamı

Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmen'i katletmişti.

Türkmenler Altunköprü kasabasında bulunan şehitlikte her yıl 28 Mart'ta törenler düzenleyerek katliamda hayatını kaybedenleri anıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kerkük, Kültür, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Kerkük'teki Altunköprü Şehitliği'nde restorasyon çalışması başlattı - Son Dakika

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