Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kosova'nın başkenti Priştine'deki arıcılara yönelik düzenlenen 3 günlük "Arı Yetiştiriciliği ve Hastalık Zararlıları ile Mücadele Eğitimi" tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kosova Arıcılar Birliği işbirliğince 20-22 Şubat'ta düzenlen eğitim vesilesiyle Priştine Belediyesi Meclis Salonu'ndaki sertifika törenine, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Arıcılar Birliği Başkanı Süleyman Zogyani, Priştine Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürü Donyeta Draguşa ile eğitmen ve arıcılar katıldı.
TİKA Koordinatörü Aslan, burada yaptığı konuşmada, Kosovalı arıcıların, söz eğitime yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.
Kosova'nın çok güzel iklim şartları ve floraya sahip olmasına rağmen istatistiklere göre bu fırsatlardan yeterince faydalanılmadığını belirten Aslan, "Amacımız; desteklerimiz ve eğitimlerle fırsatlardan daha iyi yararlanılmasını sağlamak, bilgi eksiklikleri varsa onu tamamlamak ve bal üretim miktarını, kalitesini artırmaktır. Bundan sonra da ümit ediyorum, bu amaçlara ulaşmış olacağız." ifadesini kullandı.
Aslan, benzer eğitimlerin, ileriki günlerde Kosova'nın İpek bölgesindeki arıcılara da verileceğini aktardı.
Arıcılar Birliği Başkanı Zogyani de çok verimli olarak nitelendirdiği eğitimlerin, Kosovalı arıcılara büyük katkılar sunacağını vurguladı.
Tören, yaklaşık 70 katılımcıya sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › TİKA, Kosova'da arıcılara eğitim verdi - Son Dakika
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