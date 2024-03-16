TİKA, Kuzey Makedonya\'da çiftçilere seracılık ve tarımsal ekipman desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde çiftçilere seracılık ve tarımsal ekipman desteği sağladı.
Gostivar'a bağlı Yukarı Banitsa köyündeki spor sahasında seracılık ve tarımsal ekipmanların teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim ve projeden yararlanacak çiftçiler katıldı.
Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, TİKA'nın 2005 yılından bu yana Kuzey Makedonya'da proje ve faaliyetlerini eğitim, sağlık, kültürel işbirliği, sivil ve idari altyapıların güçlendirilmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi gibi alanlarda sürdürdüğünü söyledi.
Kırsal bölgelerde hayatını tarımsal faaliyetlerle sürdüren çiftçi ailelerin desteklenmesi amacıyla 2007'de başlattıkları sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi projeleri kapsamında her yıl belirli destekler sağladıklarını anlatan Bayrak, bugüne kadar yaklaşık 1000 çiftçi aileye sera işletmeleri kurduklarını, 600'e yakın aileye iklim ve çevre koşullarına uygun, farklı çeşitlerdeki verimi yüksek çilek, ceviz, erik, nar ve badem fidanları sağladıklarını ve eğitim programları uyguladıklarını kaydetti.
"Kuzey Makedonya vatandaşlarının hayatlarında pozitif etki oluşturmaya gayret ediyoruz"
Bayrak, "TİKA olarak proje ve faaliyetlerimizi uygularken insanı merkeze alan yaklaşımla hareket ediyor ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatlarında pozitif etki oluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz iki projemiz, seracılık ve tarım ekipmanı desteği projemiz, bu anlayışın en güzel örneklerinden." diye konuştu.
Proje kapsamında 11 bölgeden 100 çiftçi aileye 125 metrekare büyüklüğünde damlama-sulama sistemine sahip seracılık ekipmanlarını teslim ettiklerini belirten Bayrak, bu seralarda üretim için gerekli domates ve biber tohumlarını da verdiklerini dile getirdi.
Tarım ekipmanı projesi kapsamında verilen desteğe ilişkin bilgilendirmede bulunan Bayrak, "200 ailenin ortaklaşa kullanabileceği şekilde toprak işleme motokültivatörü, 20 zirai ilaçlama ve gübre püskürtme makinesi ile 6 soğan ve patates hasat makinesinin teslimini gerçekleştirdik. Verilen desteklerle çiftçi ailelerimiz, mevsim şartlarına bağlı kalmaksızın yıl boyunca üretim yapabilecek." ifadelerini kullandı.
Bayrak, desteklerle çiftçi ailelerinin ekonomik gelirlerinin artırılmasını hedeflediklerini, dolayısıyla kırsal kalkınmaya katkı sağlanacağını söyledi.
Destek alan çiftçilerden Suad Mungan da ülkenin Demir Kapı şehrinde çiftçiliğe başladıklarını anlatarak, "Bu süreçte bize yardımcı olan TİKA'ya, Türkiye'ye çok teşekkür ederiz." dedi.
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