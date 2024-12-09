TİKA, Kuzey Makedonya'ya Süt Ekipmanı Desteği Sağladı - Son Dakika
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TİKA, Kuzey Makedonya'ya Süt Ekipmanı Desteği Sağladı

TİKA, Kuzey Makedonya\'ya Süt Ekipmanı Desteği Sağladı

TİKA, Kuzey Makedonya'daki çiftçilere süt üretimini artırmak için ekipman desteği sağladı.

09.12.2024 15:19
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kuzey Makedonya'daki çiftçilere süt üretimini geliştirmek amacıyla ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre Başkanlık, Kuzey Makedonya'nın kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi aileleri desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türklerin yoğun yaşadığı Lozova, İştip, Karbintsi, Radoviş, Konçe, Vasilevo, Valandova, Demir Kapı, Gradsko, Resne, Plasnitsa, Gostivar ve Merkez Jupa bölgelerinde süt üretimini geliştirmek amacıyla çiftçilere ekipman desteği sağlandı.

Destek kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründen geçimlerini sağlayan 90 çiftçi aileye süt sağma makineleri, süt taşıma bidonları ve hijyen malzemeleri temin edildi.

Ekipmanların teslim törenine TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler ve bölge halkı katıldı.

Törende konuşan Babayiğit, TİKA Üsküp Program Koordinasyon Ofisinin 2005 yılından itibaren Kuzey Makedonya'nın çeşitli bölgelerinde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda proje gerçekleştirdiğini belirtti.

Babayiğit, "Kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilere yönelik projelerimizle ailelerin ürettikleri süt ürünlerini hem kendilerinin tüketmesini hem de yerel piyasada pazarlayarak aile ekonomilerine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Böylece kırsal kalkınmaya da destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekipmanları teslim alan çiftçiler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Projeyle, kırsal bölgelerdeki çiftçi ailelerin altyapı ve teknik kapasitelerini güçlendirerek gelir düzeylerinin artırılması, kırsaldan göçün önlenmesi ve kaliteli gıda üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Makedonya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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