TİKA, Laos\'ta terzilik kursu düzenledi ve donanım desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Laos Kadın Birliği işbirliğinde Terzilik Kursu Eğitimi programı başlattı ve Laos Devlet Pamuk İşletmesine donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Laos Kadın Birliği Mesleki Eğitim Merkezinde TİKA'nın desteğiyle 20 kadına 3 ay boyunca terzilik kursu verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan ve stajlarını yapan 20 kadına giyim alanında üretim yapabilecekleri dikiş makinesi, ütü ve temel terzilik malzemelerden oluşan başlangıç setleri temin edildi.

TİKA'nın Laos'ta hayata geçirdiği bir başka projede de başkent Viyentiyan'da bulunan Devlet Pamuk İşletmesinde dönemlik ve sürekli çalışanların üretim yapabilmeleri için gereken tekstil üretim ekipmanları temin edildi.

Devlet Pamuk İşletmeleri, çoğunluğu dezavantajlı kadınların üretimi olan 'Lao Cotton' etiketiyle pazara sunulan, ülkeye özgü desen ve malzemelerle üretilen hediyelik eşya, giysi ve aksesuar ürünlerinin işlendiği tek yer konumunda.

Terzilik eğitimini tamamlayan 20 kadına üretim başlangıç setleri Viyentiyan'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Orhan Işık, TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen bu proje ile Laos'taki kadınlarının güçlendirilmesine katkı sağlanacağına inandığını; dünyada var olan ekonomik zorluklardan dolayı verilen bu desteklerin öneminin iyice arttığını belirtti.

Işık, kadınların toplumsal hayatta ekonomik özgürlüklerinin ve güvenliklerinin artırılmasının çok önemli olduğunu kaydederek, kadınların birçok alanda başarılı işler yaptığını ifade etti.

Laos Kadın Birliği Başkanı Aly Vongnobountham da TİKA ve Türkiye'ye destekleri için müteşekkir olduklarını, kadınların desteklenmesi ile aile ekonomisine katkı sağlanan bu projelerin Laos hükümeti tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Vongnobountham, uygulanan projelerin sürdürülebilir olması için çaba gösterdiklerini söyleyerek, projelerin Türkiye ile Laos halkı arasındaki ilişkilerin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

TİKA'ya teşekkür mektupları

Bu yardımlardan yararlanan Daokham Vang Chongtouvangvangtu, TİKA'ya yazdığı mektubunda 7 kardeşi olduğunu belirterek, zor şartlarda ve ailesinden uzata eğitimini tamamladığı ve lisenin ardından da evlendiğini aktardı.

Vang, 10 çocuğu olduğunu ve zor şartlarda yaşadıklarını kaydederek, 2005'te Laos Kadın Birliğine katılmasının ardından yaşantısının normalleşmeye başladığını dile getirdi.

Birliğe, bu eğitime katılma fırsatı verdikleri için teşekkür eden Vang, "Bir mesleğe sahip olmam için bu eğitime katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Dikiş ve nakış işlemeyi öğrenme gayretindeyim. Eğitime katılan öğretmenlerden ve öğrencilerden edindiğim bilgileri uygulayarak, faydalı sonuçlar elde etmeye çalışacağım." dedi.

Vang, Mesleki Eğitim Programına destek sağlayan, öğrenim materyalleri, konaklama, ulaşım, yemek ücretleri ve bu eğitimdeki tüm olanakları temin eden Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, mektubunda, "TİKA desteği sayesinde bu eğitime katılanlardan biri olmaktan gurur duyuyorum. Kendimi geliştirme fırsatı edindim. Edindiğim tüm bilgi ve tecrübelerle meslek sahibi olacak, kendim ve ailem için gelir elde edeceğim. Laoslu kadınları, özellikle dezavantajlı olanları desteklemeye devam etmenizi umarım. Laoslu kadınların bir mesleğe sahip olmalarını, bir iş bulmalarını, daha iyi bir yaşama sahip olmalarını ve zamanla yoksulluktan kurtulabilmelerini çok isterim." ifadelerine yer verdi.

Programa katılanlardan Yer de mektubunda çocukluğundan bu yana ailesinin tarım, bahçecilik, balıkçılık ve orman ürünleri toplamak gibi faaliyetlerden geçimlerini sağladığını anlatarak, yiyecek bulabilmenin hava durumuna ve mevsime bağlı olduğunu vurguladı.

Yer, kardeşleriyle çiftçilik ve balıkçılık yaparak yaşamlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek geçimlerinin hasat yapmaya bağlı olduğunu ve bazen bu nedenle aç kaldıklarını belirtti.

Zor şartlarda yaşayan insanlara yardım eden bir projede yer aldığı için "şanslı" olduğunu aktaran Yer, şunları kaydetti:

"Laos Kadın Birliği Eğitim Merkezinde eğitim alma fırsatını bana sağladı. Bu, kendimi eğitme ve geliştirme fırsatı için güzel bir imkan. Umut ediyorum ki, istikrarlı bir kariyere sahip olacak ve kardeşlerime bakabilmek için giysi dikerek para kazanacağım. Aynı zamanda, bu eğitimde yer almama destek olan TİKA'ya teşekkür etmek isterim. Öğrendiğim dersleri mesleğimi inşa etmek ve daha iyi bir yaşam sürmek için kullanacağıma söz veriyorum."