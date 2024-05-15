TİKA, Lefkoşa'nın tarihi evlerinin yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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TİKA, Lefkoşa'nın tarihi evlerinin yenileme çalışmalarını tamamladı

TİKA, Lefkoşa\'nın tarihi evlerinin yenileme çalışmalarını tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesindeki tarihi evlerin dış cephelerinde yapılan yenileme çalışmalarını tamamladı. TİKA tarafından restore edilen Alparslan Türkeş Müze Evi ve Lüzinyan Evi Müzesi'nin bulunduğu sokakta yer alan tarihi evlerin dış cepheleri iyileştirilerek çatılar rehabilite edildi. Ayrıca Lefkoşa Yeni Cami'ye ve bölgedeki sokaklara modern aydınlatma sistemi kuruldu. Bu çalışmalarla Surlariçi bölgesi turistik açıdan daha cazip hale gelirken, Lefkoşa'nın tarihi dokusu ve kültürel mirası da korunmuş oldu.

15.05.2024 11:54
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesindeki tarihi evlerin dış cephelerinde yapılan yenileme çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa'nın tarihi ve kültürel açıdan zengin Surlariçi bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Surlariçi'nde bulunan ve kurum tarafında daha önce restore edilen Alparslan Türkeş Müze Evi ve Lüzinyan Evi Müzesi'nin bulunduğu sokakta yer alan tarihi evlerin dış cephelerinin iyileştirilerek çatıların rehabilite edildiği belirtildi.

Lefkoşa Yeni Cami'ye ve bölgedeki sokaklara modern aydınlatma sistemi kurulduğu ifade edilen açıklamada, tüm bu çalışmaların tamamlanması ile Surlariçi bölgesinin turistik açıdan daha cazip hale geldiği ve Lefkoşa'nın tarihi dokusu ve kültürel mirasına katkı sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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