TİKA Myanmar'da Türk Mirasını Yeniliyor

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar'da Babür Hükümdarı Bahadır Şah Zafar ile eşinin türbesinin bulunduğu Zafer Şah Camisi ve Türbesi'nin halılarını yeniledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı bilgilendirmeye göre TİKA, Myanmar'da Türk mirasının yaşatılması kapsamında çalışmalara devam ediyor.

TİKA, Türk tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan 19. ve son Babür Hükümdarı Bahadır Şah Zafar ve eşinin türbesinin bulunduğu Zafer Şah Camisi ve Türbesi'nin halılarını yeniledi.

Projenin açılış törenine Türkiye'nin Nepido Maslahatgüzarı Neval Orbay, TİKA yetkilileri ve yerel halk katılım sağladı.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan türbenin bulunduğu cami, tasavvuf geleneğinde önemli merkez kabul ediliyor.