TİKA'nın Desteğiyle Türk Hat Sanatı Sergisi Macaristan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA'nın Desteğiyle Türk Hat Sanatı Sergisi Macaristan'da

Pecs Üniversitesi'nde Türk-Hat Sanatı Sergisi açıldı, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

05.03.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Macaristan'daki Pecs Üniversitesi'nde hat eserleri koleksiyonu sergilendi.

Pecs Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Hat Sanatı Sergisi'nin açılış törenine, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esad Sivri, Pecs Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Krisztian Bene, TİKA ve büyükelçilik mensupları ile Pecs Üniversitesi öğrencileri katıldı.

"2024 Türk-Macar Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Budapeşte'de sanatseverlerle buluşan ve yoğun ilgi gören, 24 eserden oluşan hat koleksiyonu, bu kez Pecs şehrinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel Türk-İslam sanatlarının önemli öğelerinden biri olan hat sanatına ait seçkin eserlerin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Macaristan, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'nın Desteğiyle Türk Hat Sanatı Sergisi Macaristan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:52:06. #7.13#
SON DAKİKA: TİKA'nın Desteğiyle Türk Hat Sanatı Sergisi Macaristan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.