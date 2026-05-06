TİKA\'nın Nijerya\'daki Terzilik Eğitimi

06.05.2026 17:28
TİKA, Nijerya'da 100 gence terzilik eğitimi vererek meslek sahibi olmalarını sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijerya'da okula gidemeyen 100 gencin gelişimi için terzilik eğitimi vererek meslek sahibi olmalarını sağladı.

TİKA desteğiyle Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Dakwa bölgesinde hayata geçirilen "Gençlik Beceri Kazandırma Programı" tamamlandı.

Program kapsamında, okula gidemeyen ve dezavantajlı koşullarda yaşayan 100 genç, mesleki eğitim alarak kendi işlerini kurma fırsatı elde etti.

Dakwa topluluğunda düzenlenen törende, 6 ay boyunca terzilik eğitimi alan kursiyerlere dikiş makineleri ve başlangıç ekipmanları dağıtıldı.

TİKA yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa özellikle işsiz gençler, okulunu yarıda bırakmak zorunda kalanlar ve eğitim imkanlarına erişemeyenlerin dahil edildiğini söyledi.

Yetkili, projenin gençlerin kendi ayakları üzerinde durmasını hedeflediğini vurgulayarak eğitimlerin hem kadın hem erkek giyimine yönelik kapsamlı şekilde verildiğini dile getirdi.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlerden Fatima Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, edindiği becerilerle kendi terzi atölyesini kurmayı planladığını anlattı.

Dakwa Bölge Şefi Nura Rabiu da törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın verdiği desteklerden dolayı Türkiye ve Türk halkına şükranlarını sundu. Rabiu, bu tür projelerin özellikle okula gidemeyen gençlerin topluma kazandırılması ve ekonomik bağımsızlıklarının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

