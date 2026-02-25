TİKA'nın Ramazan Yardımı Pakistan'da - Son Dakika
TİKA'nın Ramazan Yardımı Pakistan'da

TİKA\'nın Ramazan Yardımı Pakistan\'da
25.02.2026 13:21
TİKA, Ramazan ayı dolayısıyla Pakistan'da 3 bin 700 aileye gıda yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin 700 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde hayata geçirilen program kapsamında başkent İslamabad, Rawalpindi, Peşaver, Mardan, Lahor ve Karaçi dahil ülke genelinde yaklaşık 3 bin 700 aileye gıda paketi dağıtıldı.

İslamabad'da gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna da katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Neziroğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik bağına dikkati çekerek, ramazan ayı boyunca yoğunlaştırılan yardım faaliyetleri kapsamında Türkiye'den çeşitli organizasyonların Pakistan'a geldiğini belirtti.

TİKA'nın Pakistan'da yaklaşık 17 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar 700'ün üzerinde proje gerçekleştirdiğini dile getiren Neziroğlu, "Pakistan'ın her köşesine gidiyoruz ve her hafta yeni bir TİKA projesi gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Neziroğlu, TİKA'nın Pakistan'da yaptığı kalkınma yardımı miktarının neredeyse 65 milyon dolar olduğunu, Türkiye'nin buradaki toplam yardımlarının ise 500 milyon dolara yaklaştığını anlattı.

Gıda yardımlarının yanı sıra meslek edindirme kursları, kadınların güçlendirilmesi ve çocukların eğitimi gibi projelerin önemine de dikkati çeken Neziroğlu, TİKA'nın hem sosyal hem de ekonomik kalkınma odaklı çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'nın Ramazan Yardımı Pakistan'da - Son Dakika

SON DAKİKA: TİKA'nın Ramazan Yardımı Pakistan'da - Son Dakika
