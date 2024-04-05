TİKA, Özbekistan'daki paydaş kurumlarla iftar programında buluştu - Son Dakika
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TİKA, Özbekistan'daki paydaş kurumlarla iftar programında buluştu

TİKA, Özbekistan\'daki paydaş kurumlarla iftar programında buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğü, Özbekistan'daki paydaş kurum yetkilileriyle bir iftar programında bir araya geldi. Programda TİKA'nın Özbekistan'daki yardım faaliyetleri ve işbirliği projeleri konuşuldu. İftar programında Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.

05.04.2024 20:51
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğü Özbekistan'daki paydaş kurum yetkilileriyle iftar programında bir araya geldi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan'ın ev sahipliğinde bir Türk lokantasında düzenlenen iftara Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve büyükelçilik mensupları, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Özbekistan'ın çeşitli bakanlık ve devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ile Özbek üniversitelerinin üst düzey yöneticileri ile ülkede iş yapan Türk iş insanları katıldı.

TİKA Koordinatörü Tezcan, programda yaptığı konuşmasında, aynı zamanda bir sosyal dayanışma ayı olan ramazanda, TİKA Taşkent Ofisi olarak, kardeş Özbekistan'daki ihtiyaç sahibi 1400 aileye toplam 22 tonluk temel gıda malzemesi yardımında bulunduklarını hatırlattı.

Tezcan, bu yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu ve Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim ettiklerini belirtti.

Bugünkü iftar sofrasında Özbekistan'ın hemen hemen her bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Tezcan, TİKA'nın ülkedeki faaliyetlerine, dolaysıyla Türk-Özbek kardeşliğine destek veren Özbek dostlarını bir arada görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı.

Tezcan, TİKA olarak Özbekistan ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini dile getirirken, bundan sonra da ülkede TİKA olarak farklı projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

İftarda davetlilere Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.???????

Kaynak: AA

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