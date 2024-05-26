TİKA, Pakistan'daki rehabilitasyon merkezine 20 akülü tekerlekli sandalye teslim etti - Son Dakika
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TİKA, Pakistan'daki rehabilitasyon merkezine 20 akülü tekerlekli sandalye teslim etti

TİKA, Pakistan\'daki rehabilitasyon merkezine 20 akülü tekerlekli sandalye teslim etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'daki Darul Sukun Rehabilitasyon Merkezi'ne 20 akülü tekerlekli sandalye teslim etti. Törende konuşan yetkililer, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkisine vurgu yaparak, TİKA'nın bu tür projelerle bu kardeşliği pekiştirdiğini belirtti. Sandalyelerin engelli çocukların günlük yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceği ifade edildi.

26.05.2024 16:07
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'daki rehabilitasyon merkezine 20 akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, destek amacıyla zihinsel ve fiziksel engellilere yönelik rehabilitasyon ve bakım hizmeti sunan Darul Sukun Rehabilitasyon Merkezine 20 akülü tekerlekli sandalyenin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Karaçi'deki genel merkezde gerçekleştirilen törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Sindh Eyalet Hükümeti Sağlık Bakanı Azra Fazal Pechuho, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ile çok sayıda misafir katıldı.

Engelli çocuklar tarafından düzenlenen selamlama dansı ve şarkılarıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Paçacı, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirtti.

Paçacı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kardeş ülke olarak Pakistan'ın arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 28 canı kurtardığını ifade ederek, aynı şekilde Türkiye'nin de Pakistan'daki sel felaketinde tüm gücüyle destek verdiğini anımsattı.

Büyükelçi Paçacı, TİKA'nın da İslamabad ve Karaçi'de bulunan iki ofisiyle yürüttüğü yüzlerce projeyle bu kardeşliği pekiştirdiğini ve bu yönde çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Sindh Sağlık Bakanı Pechuho, TİKA özelinde Türkiye'ye şükranlarını iletti

TİKA'nın özellikle Sindh eyaletinde uyguladığı sağlık projelerinin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Sindh Sağlık Bakanı Pechuho, sağlık alanındaki gelişmelere katkı sunan TİKA özelinde Türkiye'ye şükranlarını iletti.

Pechuho, Sindh hükümetinin, TİKA'nın bu alandaki çalışmalarına her türlü desteği vereceğini ve kolaylaştıracağını belirtti.

TİKA'nın kalkınma projelerinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler yürüttüğünü kaydeden TİKA Karaçi Program Koordinatörü Başaran da akülü tekerlekli sandalyelerin Darul Sukun'dan hizmet alan güzel ve özel insanların günlük yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceğine inandığını ifade etti.

Törende konuşan Engelli Bireyleri Güçlendirme Departmanı Sekreteri Tuaha Ahmad Farooqui de Sindh hükümeti olarak engellilerin güçlendirilmesine yönelik hizmet veren tüm kuruluşlara destek sağladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Türk Büyükelçiliğine ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Darul Sukun Genel Müdürü Savio Pereira da Türk halkından gelen bu akülü tekerlekli sandalyeleri merkezden hizmet alan engelli çocukların hayali olduğunu ve bunun gerçekleştiğini kaydederek, Türkiye ile kurulan bağların, karşılıklı kardeşlik sayesinde daha da güçlenmesini umduğunu vurguladı.

Teslimi tamamlanan akülü sandalyelerin Darul Sukun'a ait 4 tesiste hizmet alan engellilerin kullanımına tahsis edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Pakistan, Türkiye, Engelliler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Pakistan'daki rehabilitasyon merkezine 20 akülü tekerlekli sandalye teslim etti - Son Dakika

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