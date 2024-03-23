TİKA, Şehit Polis Çocukları Yetimhanesi\'nde iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Şehit Polis Çocukları Yetimhanesi'nde iftar programı düzenledi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun ramazan kapsamındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
TİKA'nın, Somali Polis Teşkilatının şehit olmuş mensuplarının geride bıraktığı 275 yetim çocuğun barındığı Şehit Polis Çocukları Yetimhanesi'nde iftar programı düzenlediği ve bayramlık kıyafet dağıttığı belirtilen açıklamada, ramazan programları kapsamında Somali'de farklı yetimhanelerde benzer programların yapılacağı kaydedildi.
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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve diğer birçok davetli katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Lübnan'daki Türk varlığı hakkında bilgiler de paylaşıldı.