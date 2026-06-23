TİKA'dan Tacikistan'da Sağlık Merkezi - Son Dakika
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TİKA'dan Tacikistan'da Sağlık Merkezi

TİKA\'dan Tacikistan\'da Sağlık Merkezi
23.06.2026 15:57
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TİKA, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Çorteppa Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtı. Açılışa Türk ve Tacik yetkililer katıldı; proje, bölgede sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir sağlık merkezi açılışı gerçekleştirildi.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre, açılışa, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Tacik yetkililer ve birçok davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu bölgedeki desteklerinin ne kadar çok insana ulaştığını görmenin, Türkiye ile Tacikistan arasındaki güçlü ilişkilerin, kardeşlik duygularının bir nişanesi olduğunu kaydetti.

Ziyaretlerinde, Türkiye-Tacikistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini de istişare ettiklerini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, TİKA'nın dost ve kardeş ülkelerde yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

"TİKA olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için katkı vermeye devam edeceğiz"

Eren, TİKA olarak 2000'den bu yana farklı alanlarda 470'e yakın projeyi hayata geçirdiklerini ve son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin pozitif anlamda geliştiğini ve bu kapsamda yılda 25 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetle Tacikistan'a geldiklerini, ülkede çeşitli temaslarda bulunduklarını aktaran Eren, "Eğitim alanında bir okulumuzun açılışını, mahalli bir sağlık merkezi açılışını gerçekleştirdik. TİKA olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duşanbe şehir sınırlarının son yıllarda genişletilmesi sonucunda yaklaşık 250 bin kişilik yeni bir nüfus şehir idari sınırlarına dahil olmuş, buna bağlı olarak özellikle yeni yerleşim bölgelerinde temel kamu hizmetlerine olan ihtiyaç artmıştı.

Bu kapsamda, Duşanbe Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerine TİKA tarafından Çorteppa Mahallesi Sağlık Merkezi inşa edildi.

TİKA'nın yaptığı projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorteppa Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların temel sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje, Türkiye ile Tacikistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin somut bir göstergesi niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tacikistan, Duşanbe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Tacikistan'da Sağlık Merkezi - Son Dakika

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