TİKA ve Albayrak Grubu, Tunus\'ta Hat Sanatı Sergisi Açtı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Albayrak Grubu, Tunus'ta hat sanatı sergisi açtı.

Tunus Kültür Sarayı Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde, TİKA'nın katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Tunuslu yetkililer, Tunus Arap Kaligrafi Merkezi öğrencileri ve Tunus'ta görev yapan Türk kurum temsilcileri katıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Hanönü, "Albayrak Grubu olarak 10 yıldır düzenlediğimiz hat sanatı sergileri kapsamında bu yıl Tunus'a geldik. Yoğun ilgiyle karşılanan sergimizde 25 eseri sergiliyoruz. Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden hattatın katkı sağladığı sergimizi kadim ilişkilerimizin olduğu kardeş ülke olarak gördüğümüz Tunus'ta düzenlemek bizi ziyadesiyle memnun etti. Tunus bizim için kıymetli ülkelerin arasında yer alıyor, burada da iyi hattatlar var ve hat sanatına büyük ilgi gösteriliyor." ifadelerini kulandı.

Sanat etkinliklerinin ülkeler arasında iyi ilişkilerin tesisinde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Hanönü, "Tunus düzenlediğimiz sergi ile bizi bağrına bastı, kardeş bir ülke olarak bizi karşıladı, desteklerinden ve katılımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tunus'ta her yıl sergi açmayı planlıyoruz, inşallah tekrar Tunus'a gelmek nasip olur." dedi.

"Sergide Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ve selam ayetlerini içeren tablolar yer alıyor"

Türk hattatların eserlerinin yer aldığı serginin Tunus'ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, "Türk hattatların hat sanatının önemli sanat şaheserleri arasında yer alan 25 tablo sergide yer alıyor. Türkiye'de ve Tunus'ta önemli sanat dalları arasında yer hat sanatı, kadim kültürümüzün ve medeniyetimizin bir parçası. Tunus ile Türkiye'deki hat sanatı merkezleri arasında ikili ilişkilerin devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

Sergi kapsamında Tunuslu hat sanatı öğrencilerine eğitim veren Türk hattat İbrahim Şengül ise sergiye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sergimizde Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ve selam ayetlerini içeren eserlerimizi buraya getirdik. Büyük bir coşkuyla karşılandık, bundan çok memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da benzer sergiler yapma fırsatı buluruz. burada sergilediğimiz eserlerde hem tezhip sanatını hem de hat sanatındaki farklı yazı çeşitlerinin örnekleri bir arada yer alıyor. "

"Türk hattatların eserleri etkileyici"

Türk hattatların "zarif tabloları" karşısında çok etkilendiğini belirten Tunuslu hat ve fotoğraf sanatçısı Ömer Ben Mebruk, "Türkiye ve Tunus'un ortak tarih ve mirasa sahip olduğu konusunda hemfikir olmayan kimse yoktur. Tunus, Türk sanatçıların hat sanatında oluşturduğu kendine has üslubunu ve ekolünden etkilendi. Türk hattalar rika, divani ve sülüs hat yazılarında uzmanlaştıkları sergide gördüğümüz tablolara da yansıyor." ifadelerini kullandı.

Hat sanatına ilişkin birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak sergi, 28 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.