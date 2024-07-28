TİKA ve Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA ve Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Zeydan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil katıldı. TİKA'nın Libya'daki faaliyetlerinin yasal zemine kavuştuğu mutabakat zaptını Libya tarafından Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Eşref e-Taib, Türkiye'den de TİKA Başkanı Kayalar imzaladı. TİKA Başkanı Kayalar, TİKA'nın Libya'daki projelerini artırmak için bu anlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, TİKA'nın Turgut Reis Külliyesini restore etmesi için protokol imzalandı.

28.07.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı.

Başkent Trablus'taki Dışişleri Bakanlığı Binasında düzenlenen imza törenine Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Zeydan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil katıldı.

TİKA'nın Libya'daki faaliyetlerinin yasal zemine kavuştuğu mutabakat zaptını Libya tarafından Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Eşref e-Taib, Türkiye'den de TİKA Başkanı Kayalar imzaladı.

Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeydan imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, TİKA yetkililerinin Libya'ya düzenledikleri ziyaretten onur duyduğunu söyledi.

Mutabakat zaptının Libya'da resmi uluslararası ajans ve kuruluşların çalışmalarına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen 424 Sayılı Başbakanlık Kararına uygun olarak imzalandığını kaydeden Zeydan, "Bu önemli adım iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesi adına atıldı. TİKA'nın Libya'da çalışmalarına ve projeler sunmaya başlaması için bu mutabakat zaptı imzalandı." ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan TİKA Başkanı Kayalar, 2010'lu yılların başından itibaren TİKA olarak Libya halkı için projeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Libya'daki TİKA projelerini artırmak istediklerini kaydeden Kayalar, "TİKA'mızın özellikle burada tüzel kişilik kazanması ve ahdi zemin inşa olması açısından çok önemli bir anlaşmaydı bu. Bu kalkınma işbirliği anlaşmamızla birlikte Libya'daki faaliyetlerimizin yasal zeminini kurmuş olduk." dedi.

TİKA, Trablus Eski Şehir'deki Turgut Reis Külliyesini restore edecek

Törende ayrıca TİKA'nın Turgut Reis Külliyesini restore etmesi için Kayalar ile Trablus Eski Şehir İdaresi Müdürü Mahmud el-Haşimi en-Neas arasında protokol imzalandı.

Kayalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla TİKA'nın iki ülkeyi birbirine bağlayan sembol şahsiyet Turgut Reis Külliyesini restore edeceğini söyledi.

"Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki bu türbe çeşitli hasarlar gördü. Libya Devleti ile işbirliği içinde bu türbenin ihyasına yönelik önemli bir anlaşmayı da bugün burada imzaladık." diyen Kayalar, anlaşma çerçevesinde TİKA'nın Turgut Reis Külliyesinin restorasyonuna başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Serkan Kayalar, Turgut Reis, Türkiye, Ajans, Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA ve Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:36 5 ilde orman yangını Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı 5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:13 Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 18:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA ve Libya Dışişleri Bakanlığı arasında kalkınma işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement