TİKA ve Suriye'den Ortak Proje Görüşmesi - Son Dakika
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TİKA ve Suriye'den Ortak Proje Görüşmesi

TİKA ve Suriye\'den Ortak Proje Görüşmesi
22.07.2025 18:55
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TİKA ve Suriye Afet Bakanlığı, insani yardım ve kalkınma projeleri için işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyeti arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak ortak projeler geliştirme imkanları değerlendirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyeti arasında Ankara'da bir toplantı düzenlendi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren başkanlığında, işbirliği ve ortak proje geliştirme imkanlarının ele alındığı toplantıya Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Acil Müdahaleden Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Mustafa, Planlama ve Kurumsal Verimlilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Husam Hallak, Afetlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ahmed Ekzayez, Suriye- Türkiye İlişkiler Direktörü Muhammed Basel Kırşanu, Acil Durum Yardım Departmanı Müdürü Zehra Aldyab, Ulusal Mayın Eylem Merkezi Müdürü Fadi Alsaleh, Ulusal Mayın Eylemi Komitesi Üyesi Dua Elhariri ve Bakanlık Tedarik Dairesi Müdürü Abdurrahman Mungan katıldı.

Toplantıda, özellikle savaşın etkileriyle mücadele eden Suriye halkının ihtiyaçları ve bu bağlamda Türkiye'nin sağlayabileceği destekler masaya yatırılarak, sınır ötesi insani yardım operasyonlarının güçlendirilmesi, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi konularında somut adımlar atılması için mutabık kalındı.

TİKA Başkanı Eren, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ile tarihsel kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde ortak projeler geliştirerek bölgesel istikrara ve insani dayanışmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Salih de Türkiye'nin Suriye halkına sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bu işbirliği sayesinde sadece acil durumlara değil, aynı zamanda uzun vadeli kalkınma hedeflerine de ulaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla taraflar ve teknik ekiplerin koordinasyon içinde çalışarak belirlenen alanlarda projeleri hızla uygulamaya geçirmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA ve Suriye'den Ortak Proje Görüşmesi - Son Dakika

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