TİKA ve UNFPA'dan Gürcistan'da Kadın Sağlığı İşbirliği - Son Dakika
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TİKA ve UNFPA'dan Gürcistan'da Kadın Sağlığı İşbirliği

TİKA ve UNFPA\'dan Gürcistan\'da Kadın Sağlığı İşbirliği

TİKA ve UNFPA, Gürcistan'da kadın sağlığını ve engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini destekleyecek.

16.01.2025 18:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gürcistan'da kadın sağlığını desteklemek ve engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla işbirliği yapacak.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak ve UNFPA Gürcistan Ülke Ofisi Başkanı Mariam Bandzeladze, TİKA ile UNFPA arasındaki işbirliği protokolüne imza attı.

Söz konusu protokolle, kadınların rahim ağzı kanseri tarama hizmetlerine erişiminin artırılması ve genel anlamda üreme sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında TİKA, Gürcistan'daki engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kadın hastalıkları kanser tarama merkezlerine ekipman desteğinde bulunacak.

Bu destekle, özellikle engelli kadınlar için erken teşhis imkanlarını artırarak kadınların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Bayrak, imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini, engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Kadın sağlığının toplumsal refah için temel olduğuna işaret eden Bayrak, bu işbirliğinin sürdürülebilir kalkınma ve eşitlik ilkesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Bandzeladze de protokolün kalkınma sürecinde kimsenin geride bırakılmaması ve herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine eşit biçimde erişim sağlaması için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA ve UNFPA'dan Gürcistan'da Kadın Sağlığı İşbirliği - Son Dakika

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