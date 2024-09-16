TikTok, ABD'deki Yasak İçin Temyiz Duruşmasında - Son Dakika
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TikTok, ABD'deki Yasak İçin Temyiz Duruşmasında

TikTok, ABD Adalet Bakanlığı'na karşı yasaklama kararına itiraz etti. Karar birkaç hafta içinde alınacak.

16.09.2024 23:17
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ABD'de ocak ayında yasaklanması muhtemel Çinli sosyal medya platformu TikTok, ülkedeki varlığını sürdürebilmek için hayati önem taşıyan Adalet Bakanlığına karşı açtığı davanın temyiz duruşmasında sözlü savunma verdi.

ABD'de son dönemin en tartışmalı konularından biri olan TikTok'un yasaklanmasına ilişkin temyiz mahkemesine taşınan süreçte, bugün Çinli sosyal medya platformu yöneticileri ile Adalet Bakanlığı yetkilileri hakim karşısında sözlü savunmalarını yaptı.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesinde 3 hakimden oluşan heyetin dinleyip karar vereceği temyiz duruşmasında, TikTok ile Adalet Bakanlığına sözlü savunmaları için 25'er dakika verildi.

TikTok, ABD yönetiminin yasaklama kararının Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu ve şirketin ABD'deki faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savundu.

ABD'de 170 milyon kullanıcısı olan firma ayrıca, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu süre zarfında ByteDance ile olan ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savundu.

Buna karşılık ABD Adalet Bakanlığı ise TikTok'un Çinli ana firması olan ByteDance ile olan ilişkisini sona erdirmesi gerektiği, aksi yöndeki bir durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı yasa gereği firmanın ABD'de yasaklanacağını bildirdi.

Temyiz Mahkemesindeki yargıçların, tarafları dinledikten sonra birkaç hafta içerisinde TikTok'un "ABD'de yasaklanmama" yönündeki talebinin haklı olup olmadığına karar vermesi bekleniyor.

ABD yönetimi geçen yıl, Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya bir ABD'li firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören adım atmıştı.

ABD Kongresinden martta geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Biden tarafından nisanda imzalanmıştı.

Biden yönetimi son olarak TikTok'a, 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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